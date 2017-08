Mån­ga kom­muner har an­ställt väk­ta­re efter­som po­lis­när­va­ron minskat el­ler helt för­svunnit. Själv­fal­let är väk­ta­re in­gen full­god er­sättning för po­liser, men för att upp­rätt­hålla ett mi­ni­mum av or­dning och trygg­het i cen­trala lä­gen kan det vara en nöd­vän­dig­het.

Lands­kro­na kom­mun var ge­nom kom­mu­nal­rådet Tor­kild Strandberg (L) fö­re­gång­a­re på om­rå­det. Men nu­me­ra anlitar mer än var tred­je kom­mun, en­ligt Eko­re­dak­tio­nens un­der­sökning, väk­ta­re el­ler ord­nings­vakter.

Po­lisens syn­lig­het är säm­re än kan­ske nå­gon­sin, trots att po­lisen har fått ett till­skott av per­so­nal un­der de senaste tio åren som gör att an­talet po­liser är stör­re än det varit nå­gon gång ti­digare (med re­ser­va­tion för ut­vecklingen det all­ra senaste året). Även om be­folkningen ökat sam­ti­digt som an­talet po­liser blivit stör­re borde inte den lo­kala po­lis­när­va­ron be­höva vara ett så stort pro­blem som det är.



För­ut­om di­lem­mat att väk­ta­re inte är po­liser och där­för inte kan er­sätta när­varande och syn­liga po­liser, hand­lar det om en kost­nads­över­vältring från staten till kom­munerna.

Det är inte ovan­ligt att oli­ka stat­liga myn­dig­heter – och stats­råd – för­söker hålla nere de egna kost­naderna ge­nom att tvinga kom­munerna att ta på sig kost­nader som lo­kalt an­s­es nöd­vän­diga.

As­si­stans­verk­sam­heten en­ligt LSS är en så­dan verk­sam­het där stat­lig ned­rustning tvingat kom­munerna att ta ett stör­re både eko­no­miskt och prak­tiskt an­svar. När Ar­bets­för­med­lingen inte fun­gerar till­freds­ställande måste kom­munerna sätta in egna in­satser för att hjälpa fram­för allt ny­an­lända in­vand­ra­re in på ar­bets­mark­naden. Mi­gra­tions­ver­kets age­ran­de leder stän­digt till så­väl prak­tiska pro­blem som kost­nader för kom­muner.

Där po­lisens när­va­ro saknas så att kom­munerna måste sätta in egna väk­ta­re måste de kom­pen­seras för de kost­nader som det leder till. Men det räc­ker inte. Po­lisen måste få di­rek­tiv från re­ger­ingen att ha till­räck­lig när­va­ro även i små kom­muner, i hela landet.