Marcus är bäst i Sverige

Marcus Brandt cyklar under deltävlingen i Malmö. Foto: Privat

Marcus Brandt är göingen som blev ålänning och orienteraren som blev triathlet. Nu ser han fram emot VM i halv ironman.

– Mitt långsiktiga mål är att kvala in till VM i hel ironman på Hawaii, säger Brandt.

Marcus Brandt har inte haft någon särskilt lång karriär i triathlon.

Under hela sitt liv har han hållit på med orientering (bland annat i Tormestorp och Göingarna) men det var först för fyra år sedan som Brandt, som sedan många år tillbaka bor på Åland, började med triathlon.

– En gång blev jag trea på USM i Bjärnum. Men jag skadade mig för fyra år sedan och då fick jag tipset om att börja med triathlon, säger han.

Framgången har kommit snabbt. I år har han vunnit Svenska triathloncupen i sin mastersklass (35–39 år), en titel som han säkrade i Malmö i helgen under årets sista deltävling.

– Simning är min svagaste gren och löpning är min starkaste, berättar Brandt som ändå har tränat upp simningen rejält.

– När jag började med triathlon simmade jag 750 meter på 22 minuter. Nu gör jag det på tolv, så det går att träna upp en hel del, säger han.

Och konstigt vore det väl om han inte förbättrade sig. Marcus Brandt tränar nämligen mellan 15 och 20 timmar i veckan.



– En normal vecka har jag tre simpass, tre löpningspass, tre cykelpass och tre styrketräningspass i veckan, säger han.

Triathlonkarriären har tagit honom runt hela världen.

Inför årets säsong hade han både två veckors träningsläger i Los Angeles och en vecka i Playitas på Fuerteventura.

– Det är mycket för att man skall kunna cykla under vintern. Annars blir det träningscykel och det är så tråkigt, säger han.

I maj tävlade han i Österrike och kvalade där in till VM i halv ironman – en distans där man simmar 1900 meter, cyklar 90 kilometer och avslutar med att springa ett halvmaraton.

Nästa resmål blir alltså amerikanska Chattanooga, Tennessee, där VM kommer att gå av stapeln den 10 september.

– Målet är topp 30, det är där jag ligger på rankningen. Men det är mycket som kan hända, när simningen väl är gjord börjar jakten, säger Marcus Brandt med ett leende.

Det blir hans debut på VM. När han i fjor försökte kvala in i Barcelona fick tävlingen ett tråkigt slut.

– Killen framför tappade sin vattenflaska och jag cyklade in i en bergsvägg. Axeln gick ur led, säger han.

Det återstår att se om Brandt lyckas med sitt slutmål, att kvala in till VM i hel ironman på Hawaii.

Det är knappt fyra kilometer simning och 180 kilometer cykling som sedan rundas av med ett maraton löpning.