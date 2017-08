Erfaren sångerska uppträder

visseltofta

Yvonne Tuvesson Rosenqvist uppträder i Visseltofta kyrka nu på söndag klockan 18 under arrangemanget ”Kväll för själ och kropp”. Hon har rötter i bygden och har en utbildning från Operahögskolan i Stockholm och har innehaft huvudrollen i flera musikaler och operor, såsom Sound of Music och Glada änkan.

”Visseltofta kyrka är min mammas barndomskyrka och här har jag varit många gånger tillsammans med henne för att sköta om förfädernas gravar. Morfars lilla ställe i Hanavrå var ofta målet för söndagsresan när jag var liten och där bjöds det på fruktkarameller och lemonad. Nu finns varken mamma eller morfars ställe men Visseltofta kyrka står kvar och är en plats för kropp och själ”, skriver hon i ett pressmeddelande.

Under söndagens sjunger hon ”kärlekens sånger” tillsammans med Bengt Almfjord på piano.