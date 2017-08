Programmet klart för Landskronas fotofestival

Foto 8 till 17 september är det dags för Landskrona Foto Festival för femte året i rad. På fredagen släpptes programmet med över 40 programpunkter och 20 utställningar.

Landskrona Foto Festival arrangerades första gången 2012 och samlar numera stora delar av den svenska fotobranschen och även internationella fotografer.

I år firar man fem år med tio dagar, 8 till 17 september, med utställningar av bland andra den franske konstnären Olivier Culmann och den schweiziska duon Cortis & Sonderegger. Utomhus kommer man också att kunna se verk av till exempel Caleb Charland (USA), Berndout Smilde (Nederländerna) och Irina Werning (Argentina). Det blir också en öppen fotosalong i skyltfönster runt om i centrala Landskrona på temat You and me.

I programmet, som släpptes i sin helhet på torsdagen, finns också 40 programpunkter med bland annat seminarier, artist talks och fotboksmarknad. Och så offentliggörs vinnaren av Nordic Dummy Award.

– Ett av ämnena för årets festival är klimatförändring och det kan man uppleva i den storskaliga utställningen ”Fukushima – No Go Zone” av franske Guillaume Bression och Carlos Ayesta från Venezuela, berättar Jenny Nordquist, en av festivalens två konstnärliga ledare, i ett pressmeddelande.

– Om man vill träffa Guillaume Bression kan man delta i en guidad visning en så kallad Walk and Talk på Citadellet, fortsätter Jenny Nordquist. Han föreläser också på fredagens seminarium kallat Friday Focus, 8 september, på teatern där vi undersöker hur bildkonsten kan bidra till att bredda det offentliga samtalet i diskussionen kring klimatförändringar. Här deltar också den brittiska fotografen Mandy Barker, aktuell som utställare med sitt projekt ”Beyond Drifting: Imperfectly Known Animals”, om plastföroreningen i världens hav och vattenområden.

Sanna Lille som är programkoordinator för festivalen konstaterar i ett pressmeddelande att man med årets program försöker möta alla målgrupper och att det finns programpunkter alla dagar.

– Vi vill få festivalen att kännas aktuell och intressant för den professionella fotografen, den nyblivna fotostudenten och den fotokonstälskande kulturkonsumenten samt den nyfikna barnfamiljen, säger hon.

Landskrona Foto Festival är en del av projektet Landskrona Foto där man arbetar med utställningar, fotohistoria, forskning, bevarande av det fotografiska kulturarvet och stöd till samtida konstnärer och har som politiskt mål att Landskrona ska kunna kallas The Capital of Photography in Scandinavia senast 2020.

Fotnot: Festivalen i sin helhet hittar man på www.landskronafoto.org