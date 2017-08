Byateater tar trappa upp till stjärnorna

Tio år har gått sedan Rickarums Byateater framförde sin första Augustikonsert i Djurröd, utanför Kristianstad. Jubileet firar de nu med ”Stairways to the stars”.

Temat för sommarens konsert handlar om vägen till stjärnorna. Låten Stairways to the stars framfördes första gången 1934, i musikalen Park Avenue fantasy av Paul Whitemans orkester. Nu ska Rickarums Byateater göra sin tolkning av den och flertalet andra låtar, utvalda av Jonny Jangtun som står för det musikaliska arrangemanget.

– Vi kommer framföra låtar som artister slagit igenom med. Marilyn Monroes I wanna be loved by you och Frank Sinatras Fly me to the moon för att nämna några, berättar Jonny Jangtun, som är pensionerad musiklärare.

Tidningen träffar ensemblen vid Djurröds Loge där genrepet hålls inför morgondagens premiär. Repertoaren sträcker sig från 1930-talets musikaler till 2000-talets Sven-Ingvars.

– Temat har vi också valt eftersom vi har många ungdomar här som är på väg att bli stjärnor. Vissa före detta medverkande har kommit in på scenskolor och går sin väg mot stjärnorna, säger han.

Musiker från Ryssland medverkar traditionsenligt i orkestern. I år är de fyra, men brukar vara åtta, nio stycken. Irina Koroleva, på piano, har rest till Djurröd från Ryssland varje sommar sedan 2008, när den första Augustikonserten hölls. Deras medverkan har att göra med utbyten som RUM, Riksförbundet Unga Musikanter, anordnar. Dotter Lisa Koroleva, var bara sju år första gången hon var med.

– Det är kul att vara här. Det är ett fint ställe, säger Lisa Koroleva, som spelar piano och orgel och även läser en del språkförståelse i svenska i Ryssland.

Jennifer Asplund, 33, och Lina Jonfelt, 25, är till vardags textillärare respektive förskollärare, och ansvarar för konsertens koreografi.

– Vi har träffats varje dag i två veckor för att spåna idéer till dans och teaternummer, säger Lina Jonfelt.

Låtarna ska inte bara sjungas, utan tjejerna har arbetat med låttexterna för att skapa en scen eller dans som kan gestalta handlingen eller känslostämningen.

De har också haft en del att göra med kostym och rekvisita.

– Vi framför till exempel ett medley där vi plockat fram kostym som är 50-talsinspirerad.

Jennifer Asplund och Lina Jonfelt framträder också själva i dans och sång tillsammans med Anna Malmros, i numret Bra vibrationer, med kostym i 80-talstappning.

Elias Levin är en kollega som haft koll på kostym, enligt Jennifer och Lina.

– Vi har kunnat fråga honom eller få tips om vi undrat något. Alla i ensemblen har ju varit med och valt ut och tittat ut kläder. Vi har ju en hel vind med kläder.

Det är en stor blandning i gruppens ålder. Yngst på scen är fyraåriga Josefine och äldst är 90-åriga Asta.

– Det är en härlig spridning i ålder, och det är kul att vi lyckas samlas tillsammans och skapa någonting ihop, säger Jennifer Asplund.

Stairways to the stars framförs fredag, lördag och söndag denna veckan i Djurröds Loge.