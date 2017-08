Vill öka samarbetet med grannkommunen

Oppositionsrådet Niklas Larsson (C). Arkivbild

osby Ett ökat samarbete mellan Osby och Älmhults kommun för att motverka bostadsbristen. Det vill fyra centerpartister se framöver.

På byggfronten mycket nytt. Det är i alla fall förhoppningen hos oppositionsrådet Niklas Larsson (C) som tillsammans med Anders Pettersson (C), ordförande i Centerpartiet i Osby kommun samt centerpartisterna Elizabeth Peltola och Gusten Mårtensson från Älmhult vill se ett fördjupat samarbete mellan kommunerna som på senare tid ”tunnats ut”.

– Länsgränsen bör inte vara ett hinder, där har man närheten till Älmhult men kan ändå bo i Killeberg. Ska man bygga vid länsgränsen så måste man göra det tillsammans, säger Niklas Larsson (C).

Hur kan ni hjälpas åt?

– Är det en efterfrågan på att bygga bostäder i Älmhult så måste man kunna se om det finns möjlighet att bygga ner i Osby kommun också.

– När det dras vatten och avlopp så kanske det får dras från Älmhult, bygger man på gränsen så vill kanske barnen gå på antingen Killbergsskolan eller uppe i Älmhult. Det är mycket sånna grejer man får titta på. Sen får vi jobba själva med detaljplaner i våra tätorter så det finns möjlighet att bygga även här.

I en debattartikel i torsdagens tidning tar centerpartisterna upp möjligheterna till en gemensam, fördjupad översiktsplan för södra Älmhult och norra Osby.

Det spekuleras även i delade byggprojekt med gemensamma koncept.

– Kommunerna har planmonopol i sin egen kommun, men man kan jobba fram det gemensamt sen är det klart varje kommun som får besluta om sin del, säger Niklas Larsson.

Vad har Osby att erbjuda Älmhult?

– Vi har jättemycket mindre småföretag och många arbetstillfällen.

Exakt vad det uttunnade samarbetet beror på vet han inte.

– Tidigare träffade vi ofta mellan kommunledningarna och det borde tas upp igen, vi har många gemensamma frågor.

Marika Bjerstedt Hansen (S), kommunstyrelsens ordförande i Osby, håller med om att samarbetet borde öka mellan kommunerna och att det under senare tid tunnats ut.

– Det har att göra med att man bytt personer i politiken i Älmhult.

– Men det har inte funnits en strategi att minska samarbetet. Det är olyckligt.

Hon är igång med att hålla enskilda möten med byggare i kommunen.

– Då pratade vi mycket om att bygga nära Älmhult. Det är så klart det finns mycket som vi kommunpolitiker kan göra för att överbrygga hinder.

Kan du ge några konkreta exempel?

– En sak vi är ganska bra på är att lösa frågan om barnomsorg. Om vi fortsätter bygga söder om Klöxhult kan man ha barnen i Älmhult och bo i Osby.

– Gränsöverskridande avtal har vi varit bra på och det kan man säkert tänka kring andra verksamheter.

En gemensam fördjupad översiktsplan, är det något du håller med om?

– Det skulle man absolut kunna titta vidare på, i alla fall titta gemensamt på sina översiktsplaner.

Samtidigt anser hon att det är ännu viktigare med ett fördjupat samarbete mellan regionerna i Skåne, Kronoberg och Blekinge för att analysera bostads- och jobbmarknaden och kollektivtrafiken.