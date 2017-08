Filipovic tycker om att slå ur underläge

I fjor gjorde Tommy Filipovic tre mål på två Österåsderbyn för HIF. Nu har han bytt sida.

– De är jättefavoriter, allt annat än tre poäng för HIF är ett stort fiasko för dem, säger skyttekungen från Perstorp.

Ja, för medan ”di gröne” har rosat marknaden i år har IFK:s säsong varit katastrofal. Att IFK skulle vara seriejumbo i augusti hade få trott inför säsongen.

Men kan detta ge IFK en psykologisk fördel i Österåsderbyt? Det tror IFK-anfallaren Tommy Filipovic.

– Det är topp mot botten. All press är på HIF, vi kan bara slappna av och spela, säger han.

Omständigheterna som ligger bakom Filipovics övergång till IFK är välkända.

Efter fjorårets succésäsong där Filipovic gjorde 21 mål för HIF blev han värvad av division 1-laget Ljungskile. Men där hamnade han i frysboxen direkt och redan i maj bröts kontraktet. I stället vände han tillbaka till Hässleholm – men till den gulsvarta rivalen.

Han har avgjort Österåsderbyt tidigare men kan han göra det för IFK?

– Det kommer att bli något derbymål i alla fall, sedan får vi se om jag gör ett eller tre, säger Filipovic och fortsätter:

– Ett derby är ändå ett derby och man får hjälp av publiken. Men vi kommer inte att vinna om vi släpper in fyra mål bakåt.



Just försvarsspelet har varit en konstant vånda för IFK. Tommy Filipovic är noga med att påpeka att det inte bara är backlinjen som skall lastas för det.

– Vi har bra försvarsspelare. Men vi jobbar hem dåligt och hjälper inte försvaret så mycket. Det är ett problem för hela laget, säger han och tillägger:

– Den matchen när jag spelade ytter jobbade inte jag hem som jag skulle.

Rutinerade mittfältaren Patrick Osiako plockades i förra veckan in för att hjälpa till med att styra upp försvarsspelet.

– Han känns bra att ha på träningarna, han snackar mycket, säger Filipovic.

Under sina matcher i IFK-tröjan har Filipovic fått slita hårt och stundtals sett frustrerad ut över bristen på lägen. Men det välbekanta självförtroendet finns där fortfarande.

– Danny (Gunnarsson) får slå in ett inlägg så nickar jag in bollen, säger han.

– Tyvärr är vi jäkligt dåliga på att slå inlägg i IFK, vi får inte in bollen i boxen. I stället dribblar vi och sådant.

Just lagmaskineriet tycker Filipovic är någonting som kan förbättras.

– Det är svårt att säga vad det är (som har orsakat den dåliga säsongen) men kanske spelar vi för mycket individuellt.

– Att ligga sist är inte en skön position att vara i och det börjar bli lite oroligt i laget, fortsätter han.

Tommy Filipovic har tidigare varit kritisk till HIF:s försvar.

– De släpper ju fortfarande in mål. Sedan gör de många också, säger han.

Ytterbacken Sebastian Carrblad (som gjorde mål i vårens derby) kommer att vara avstängd men det tror inte Filipovic spelar någon större roll.

– Jag har inte så bra koll på honom. Men de har ju bredden, absolut. Jag tror inte att det gör någon skillnad, säger en derbylysten Filipovic.

– Jag är riktigt sugen, jag höjer mig ändå lite i derby. Jag hoppas de andra också är riktigt taggade.

Den stora frågan är då om Filipovic gör mål igen på söndag.

– Det blir nog tre mål, avslutar Tommy Filipovic med ett skratt.