Hjärtskärande om en döende far

Deckarspalten

Tips:

Missa inte Louisiana Literature i år. Den 24–27 augusti gästas litteraturfestivalen i Humlebaek av författaren som Paul Auster, Zadie Smith, Svetlana Aleksijevitj, Siri Hustvedt, Édouard Louis, Péter Nádas, Chris Kraus och många andra.

Bjørn Rasmussens debutroman Huden är det elastiska hölje som omsluter hela lekamen från 2011 blev en bok som bröt igenom alla vallar. Få läsare kunde värja sig från den sköra, smärtsamma och vackra skildringen av en ung mans uppväxt på Jylland. Hyllad av kritikerna blev den även älskad av studenter i litteraturvetenskap som snart fick läsa den som kursbok. Det var en queer text på så vis att den visade fram hur en ung människa skapas i och genom sina begär. Romanen fick en rad fina priser, bland annat Europeiska Unionens litteraturpris.

Nu har Rasmussens första diktsamling Ming klätts i svensk språkdräkt av de flitiga översättarna Johanne Lyckke Holm och Tom Silkeberg. Ming är en sorgesång över en döende fader. Ett diktens försök att besvärja det oundvikliga slutet på relationen mellan far och son.

Detta drama dubbelexponeras mot diktjagets försök att leva parliv. Han ska snart gifta sig och är mitt uppe i bröllopsförberedelserna. Iförd lång grön peruk komponerar diktjaget spellistor till bröllopsfesten.

De investerar i sitt gemensamma liv genom att åka till IKEA för att inhandla ett nytt kök till huset på kolonilotten de lever i.

Men tomtebolyckan är minst sagt bedräglig. Livet sorgkantas av tung medicinering, turer in och ut på psykvården och ett starkt självhat som tar sig uttryck i kroppsligt förfall och därpå följande äckel. En känsla av avsky inför självet som överförs till fysiska objekt: mördarsniglar, dinosaurier av gummi födda ur pappans förfallande kropp.

Den blivande äkta mannen framställs som ett sätt för diktjaget att skapa en ersättare för pappan. Rasmussen skriver: ”när han går till jobbet tittar jag på daddyporn”, en för diktsamlingen typisk sammankoppling mellan sexuellt begär och behov av faderns kärleksfulla omsorg.

Diktsamlingens brännpunkt befinner sig således i relationen mellan den döende fadern och den av sorg insjuknande sonen. Rasmussen skriver: ”jag är sinnessjuk / av sorg”. Allt har sitt ursprung i faderns kropp. I ett rasande tempo blandas ömhet och sår med varandra.

Pappans sjuka könsorgan blir i dikten till en avbild av en skam inför den egna sexualiteten – utagerad och nedärvd som ett skamfyllt negativ till den frihet som sonen de facto åtnjuter. Det är omöjligt att särskilja skulden av att fortsätta leva från viljan till liv, en vilja som kärleksfullt sträcker sig mot faderns sjuka kropp för att skydda och bevara den.

Mest hjärtskärande är den upprepade charaden som utspelas vid diktjagens taxiresor. Under det att han stiger in i den väntande bilen berättar han för chauffören att ”nä pappa ville inte med / så det är bara jag” eller ”okej pappsen bangade / så det är bar lilla jag”.

Nåden är utom räckhåll och det som återstår är ren och skär förtvivlan. Samt droger, sex, medicin och nya kärleksrelationer.