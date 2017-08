Ny viktstrategi gav silvermedalj i EM

Cykelolycka och byte av viktklass innebar oklara förväntningar. Likväl slutade veteran-EM med en silverpeng för Ronald Sanderberg.

– Jag är väldigt nöjd eftersom jag placerade mig så bra jag kunde, säger Ronald Sanderberg.

Bara några veckor innan veteran-EM skulle gå av stapeln i Halmstad välte Ronald Sanderberg med sin cykel och skadade axeln. Gott läkkött gjorde så att han kunde delta, men förberedelserna var ofrånkomligen störda.

– Tydligen har man varit väldigt bra tränad redan innan, så det gjorde inte så mycket att jag tappade ett par veckor. Den lilla smärtan som fanns kvar glömde jag när jag fokuserade på tävlingen, berättar Sanderberg.

Vanligtvis bantar 71-kilosmannen ner sig ett par kilon och deltar i 69-kilosklassen. På grund av tuff konkurrens gjorde han inte på det viset till EM utan lyfte i stället i 77-kilosklassen, vilket visade sig bli en lyckoträff.

– I 69-kilosklassen hade jag kommit fyra. Nu fajtades jag med sju andra om andraplatsen, säger han och tillägger:

– När man ligger som jag gör (i vikt) kan man välja mellan klasserna.

För det var silvret som låg i potten. Förstaplatsen var vikt åt en konkurrerande fransman med tunga meriter.

– Han var oslagbar. En gammal landslagsman som fortfarande är duktig.

Han vann lätt, konstaterar Sanderberg.

Resultatmässigt fick Sanderberg fem av sex lyft godkända och mäktade med 67 kg i ryck och 84 kg i stöt.

– Placeringen är jag som sagt nöjd med, men jag kan lite bättre i båda momenten när jag är fulltränad. Det får jag förhoppningsvis visa på SM som går i oktober.

I farten under EM har även Sörby BoIS Carl-Gunnar Nilsson (i 105-kilosklassen) varit. Sanderbergs träningskompis går dock och väntar på en handoperation och är således egentligen inte i tävlingsform.

– Men det såg rätt bra ut i hans klass, det var bara tre deltagare. Så han gjorde ett lyft i ryck och ett i stöt och kunde kvittera ut en bronspeng som lite plåster på såren när han inte kan träna ordentligt i väntan på operation, säger Sanderberg.

Tre stycken Sörbylyftare återstår fortfarande i mästerskapet. På torsdag lyfter Rikard Persson i 94-kilosklassen för M45.

På fredag lyfter Benny Persson i 94-kilosklassen för M40 och dagen därpå går i Ola Eliasson in i 105-kilosklassen för M35.

Huruvida Sörby kan räkna in fler medaljer efter det återstår att se.