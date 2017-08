Den 1 juli 2017 ägde visel rum på Gröna Frun B&B i Bjärred, mellan Emma Nordstrand och Anders Ljungberg, Malmö.

Bruden är uppväxt i Hästveda och brudgummen i Ålstorp.

Tärna var Anna Nordstrand, marskalk Gary Bennett och brudnäbbar Vilda och Juni Ljungberg.

Vigselförrättare var Madeleine Körner. Under vigseln spelade och sjöng Erland Mauritzon Schönberger Til there was you och I belive in a thing called love.

Bilden är tagen av Alf Larup.