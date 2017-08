Elias har hittat rätt i Sirius

Han värvades under sommarfönstret. Nu gör Elias Andersson dundersuccé med nykomlingen Sirius som utmanar i den allsvenska toppen.

I lördags gjorde han sitt första mål för Uppsalaklubben i 3–0-segern borta mot Halmstads BK.

Fem raka matcher i startelvan har det blivit för Elias Andersson som debuterade borta i 3–3-matchen mot Malmö FF den 15 juli.

– Det trodde jag verkligen inte när jag skrev på. Det har gått hur bra som helst, säger 21-åringen som hunnit skaffa sig massor av rutin på fotbollsplanen.

Eller vad sägs om allsvensk debut i Helsingborgs IF redan som 17-åring, VM-brons med U17-landslaget och 69 superettanmatcher.

2015 lämnade han Helsingborgs IF för att ta ny sats i superettan.

– Roar Hansen tog upp mig i A-laget men när ”Henke” Larsson tog över fick jag inget klartecken. Då kände jag att det var bättre att jag fick spela varje vecka. Att det skulle bli två och ett halvt år i Varberg hade jag kanske inte räknat med men jag har lärt mig hur mycket som helst och ångrar absolut inte det beslutet, även om det kändes tråkigt just då.

Hårt slit och tålamod har gett resultat. I somras kom anbudet från Sirius och det fanns inget att tveka på.



– Jag har mött Sirius några gånger med Varberg och visste att de spelar en väldigt fin och passningsorienterad fotboll. Jag hade också ett bra prat med Kim Bergstrand, det kändes bra från början.

Det har fortsatt i samma stil. 1–0-målet mot Halmstads BK i lördags blev grädde på moset.

– Lite extra roligt, fastslår Elias som höll sig påpassligt framme i boxen och tryckte in en retur.

Hur ser din roll ut?

– I Sirius har det blivit ganska mycket kant. Jag ska komma in i fickorna, vända upp och vara kreativ, hitta de offensiva spelarna och överlappa med ytterbacken. Jag ska vara lite lurig och jobba hårt, beskriver Elias.

Allsvenska nykomlingen Sirius ligger trea i tabellen på 33 poäng. Djurgården parkerar just nu på andraplatsen – på samma poäng.

– Sirius har haft som målsättning att ta 36 poäng i år och nu har vi 33. Så först ska vi klara de 33 och sedan får vi sätta upp nya mål. Men det är ju riktigt kul att vara med där uppe och nosa.

Elias Andersson hann också med att göra en blixtvisit hemma i Hässleholm där han kollade derbyt mellan moderklubben HIF och IFK i söndags.

– En ganska tillknäppt första halvlek men jag tycker ändå att HIF var snäppet bättre. Sedan har ju IFK en jättechans i andra där Eric Svensson gör en fantastisk brytning. Ett snyggt mål av Anton! Och det slutade ju precis som jag ville.

Elias har fortfarande starka band till Hässleholm och HIF.

– Jag är jättebra kompis med ”Ekan” (Viktor Ekström) och snackar en del med William (Andersson) och Joel (Wedenell som är bror till Elias flickvän Fanny) förstås.

Då vet du allt om Ekströms truckskadade fot?

– Haha, det är bara han som kan få sådana skador. Han är helt hopplös.