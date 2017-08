Den 15 juli 2017 i Verums kyrka, vigdes Camilla Jönsson och Sebastian Larsson, Stavshult.

Bruden fördes fram av sin far Olle Jönsson. Tärna var Elin Persson, marskalk Fredrik Persson och brudnäbbar var Alice Persson och Michelle Jönsson.

Vigseln förrättades av Stefan Dahlström och musiker under akten var Mats Lunnergård. Sofia Larsson sjöng Du är allt och Nu när jag ser dig och bruden sjöng under akten även Kärleksvisan.

Efteråt hölls bröllopsfest i Verums bygdegård. I samband med vigseln tog makarna det gemensamma efternamnet Larsson.