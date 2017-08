Svensk polis: ”Var uppmärksam på allt som flyter runt”

Malmö Utredningen kring Kim Walls försvinnande pågår även i Sverige. Nu efterlyser svensk polis allmänhetens hjälp i sökandet efter den skånska journalisten.

- Vi vill uppmana folk att vara uppmärksamma på allt som flyter runt som i vanliga fall skulle kunna se ut som skräp, säger Mattias Sigfridsson, polisens samordnare på svensk sida i det uppmärksammade ubåtsfallet.

Den skånska journalisten Kim Wall har varit försvunnen sedan i torsdags kväll. Utredningen ligger i huvudsak hos Danmark, men svensk och dansk polis har haft täta kontakter kring fallet under hela helgen, enligt Sigfridsson.

Polisen i Sverige har redan fått in flera tips från allmänheten. Exakt hur många tips det rör sig om eller vad tipsen lett till vill Sigfridsson inte gå in på. Men det handlar i alla fall om information som svensk polis värderat som tillräckligt viktig för att skicka vidare till polisen i Danmark.

– Det rör sig både om observationer, teorier eller tidigare kunskap från folk som på ett eller annat sätt är bekanta med någon av de inblandade. Vi försöker hjälpa dansk polis genom att värdera den informationen som kommer in och sedan överlämnar vi den till dem, säger Mattias Sigfridsson.

Under helgen som gått har svensk polis bidragit med ”några mindre utredningsåtgärder”.

– Vad de utredningsåtgärderna innebär vill jag inte gå in på.

Nu ber polisen i Sverige allmänheten om hjälp med tre saker i sökandet efter Kim Wall.



1. Observationer.

– Det mest intressanta är ju torsdag och fredag. Alla uppgifter från folk som kan ha sett ubåten då är viktiga för att vi ska kunna skapa oss en bild av hur den har rört sig.

2. Tidigare erfarenheter.

Polisen vill komma i kontakt med folk som har tidigare erfarenhet av båtturer med Peter Madsen.

– De som befunnit sig på den här ubåten innan får väldigt gärna höra av sig.

3. Var uppmärksamma.

Alla som rör sig i eller vid vattnet uppmanas att vara extra vaksamma.

– Man ska inte avfärda det man normalt skulle tro är skräp som flyter runt, utan titta en extra gång.

Något aktivt fysiskt sökande efter Kim Wall pågår vare sig på svenskt vatten eller svensk mark i nuläget, efetrsom svensk polis ännu inte fått någon sådan begäran från den danska sidan.

Men om Kim Walls kropp finns i vattnet så är det, menar Sigfridsson, troligt att den finns på svensk sida. Detta på grund av hur strömmarna rört sig de senaste dagarna.

– Om det finns en kropp i vattnet så har den sannolikt färdats till Sverige.

I nuläget jobbar ett fåtal svenska poliser med ärendet, men styrkan kan komma att trappas upp ifall en sådan begäran skulle komma från danskt håll.

– Vi är beredda på att växla upp. Jag tror att vi kommer ha ett tätt samarbete med dansk polis framöver.