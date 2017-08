Fyra par­tier står bak­om den för­svars­upp­gö­rel­se som pre­sen­terades i går. Krist­de­mo­kra­ter­nas av­hopp i mån­dags har där­med in­gen be­ty­del­se. De hade inte is i ma­gen till­räck­ligt för att vänta in ett bra för­hand­lings­re­sul­tat – el­ler val­de att lämna för­hand­lingarna för att kun­na föra fram ett po­pu­lis­tiskt bud­skap om ännu mer pengar till för­svaret nu.

Att det blev en bred upp­gö­rel­se är fram­för allt en vik­tig sig­nal till om­världen att det finns bred enig­het i Sve­ri­ge om att stärka för­svars­för­må­gan. Det ger ock­så Försvarsmakten lång­sik­tig­het i pla­neringen och ett tyd­ligt re­surs­till­skott, som ÖB be­gä­rt.

2,7 mil­jarder per år i till­skott är ett re­jält till­skott, fram­för allt med tan­ke på att re­dan för­svars­upp­gö­rel­sen 2015 in­ne­bar en kraft­full ni­vå­höj­ning av för­svars­an­slagen.



Nu skjuts pengar till för ökad öv­nings­verk­sam­het, stör­re ma­te­ri­el­in­köp, fler an­ställda, it-sats­ningar och en hel del an­nat, inte mi­nst mer per­so­nal.

Upp­gö­rel­sen ”ligger i lin­je med” för­svarets krav, för­klarade de in­blandade för­hand­la­rna utan att vil­ja spe­ci­fi­cera hur myc­ket som skiljer mot För­svars­maktens hem­liga be­gä­ran. Hel­heten är dock vik­tigare än ex­akta kron­talet, och det är inte omöj­ligt att ännu mer pengar kan kom­ma 2019 och 2020. Bland an­nat ska ett nytt luft­värns­sy­stem börja för­be­redas, och om det be­höver gå snabbare kan det ock­så be­hövas mer pengar.

Vik­tigt i sak är ock­så den ökade sat­sningen på ci­vil­för­svaret, som i stort sett av­vecklats un­der 1990- och 2000-talen. 1,3 av de to­talt 8,1 nya mil­jarderna går dit.

Ge­nom upp­gö­rel­sen läg­gs ock­så en god grund för bred enig­het om näs­ta för­svars­be­slut som gäller pe­ri­oden från 2021. En ny för­svars­be­red­ning har just till­satts, och med den här upp­gö­rel­sen i bot­ten blir både sam­tals­kli­matet och det fak­tiska ut­gångs­lä­get bätt­re än om för­hand­lingarna spruckit.

Där­för var det bra att fyra par­tier vå­gade ta an­svar utan par­ti­tak­tiska si­do­blickar.