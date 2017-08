Bra skörd trots sen start

Trots att det känns som det regnat mycket har Skåne fått normala regnmängder under juli månad, enligt Lantmännens skördeprognos för 2017. FOTO: ARKIVBILD

NORMALT Lantmännens första prognos för skörden 2017 visar en totalskörd av spannmål, oljeväxter och trindsäd på cirka 6,1 miljoner ton, vilket är i nivå med femårssnittet.

Avkastningen har påverkats negativt av en torr och kall vår i hela Sverige samt av en torr julimånad med undantag för Skåne. Stora höstsådda arealer som avkastar mer än vårsådda grödor har kompenserat för torkan.

Årets skörd av spannmål, oljeväxter och trindsäd bedöms vara i nivå med femårssnittet, trots att den kalla och torra våren innebar en trög start för både höstsådda och vårsådda grödor. Normal nederbörd i juni följdes av torrt väder under juli i både västra och östra Sverige samt i området runt Mälaren.

Skåne, Blekinge och södra Gotland är de enda områdena som har haft normala regnmängder under juli månad.

Prognosen för 2017 ligger något över föregående års skörd på 5,9 miljoner ton men en bra bit under 2015 års rekordskörd på 6,7 miljoner ton. Det torra vädret i Mellansverige innebär ett lägre infektionstryck av svampsjukdomar medan risken för detta är större i Skåne.