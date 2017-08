Krist­de­mo­kra­ter­na hoppade i mån­dags av de block­över­skri­dan­de för­hand­lingarna om mer pengar till för­svaret. Där­med säl­lar sig Ebba Busch Thor till Jan Björk­lund och Liberalerna som inte är med i den block­över­skri­dan­de upp­gö­rel­se som M, C och KD gjort med re­ger­ingen.

Det är märk­ligt av KD att hop­pa av just nu när en upp­gö­rel­se måste bli klar inom ett få­tal vec­kor, efter­som an­slaget för näs­ta år ska ar­betas in i bud­geten som läg­gs fram i ok­to­ber.

Men för­svaret var en av de ”hårda” frå­gor som Ebba Busch Thor ville dri­va som ny par­ti­le­da­re – utan stör­re fram­gång. Nu för­söker hon på nytt visa att KD är det par­ti som slår vakt om för­svaret mest, för att möj­li­gen kun­na locka väl­ja­re från M.

Både M och C stannar kvar i för­hand­lingarna för att ta an­svar och för­söka enas om höjda an­slag.

Fram­för­allt är det vik­tigt med bred enig­het om sä­ker­hets- och för­svars­po­li­tiken för att visa på styr­ka utåt, mot dem som för­svaret ska kun­na skydda oss mot.

För re­ger­ingen är det na­tur­ligt­vis vik­tigt att få en bred ma­jo­ri­tet bak­om sin för­svars­po­li­tik. Att dri­va ige­nom för­svars­an­slagen med en mi­no­ri­tet där V in­går vi­sar inte på nå­gon stör­re sta­bi­li­tet inom om­världen.

Där­för har nu C och M ett gott för­hand­lings­lä­ge. Att L och KD kommer att gå ut med över­bud, oav­sett vad re­sul­tatet blir, kan de ta gans­ka lugnt.