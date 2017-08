Vinpaket och nätter på exklusivt hotell

HÄSSLEHOLM/SKÅNE Vinpaket för 620 kronor per person och hotellövernattningar för nästan 2 700 kronor per natt.

Det har kommunala bostadsbolaget Hässlehem unnat sig under förra året, enligt en granskning som hyresgästföreningens medlemstidning Hem & Hyra gjort av de skånska kommunala bostadsbolagen.

Tidningen har granskat 31 skånska kommunala bostadsbolag och tittat på deras representation för 2016.

Tillsammans betalade bolagen 9,7 miljoner kronor på konferenser, alkohol, hotellnätter och resor.

Enligt tidningen betalade Hässlehem 4 960 kronor för vin under en enda middag för åtta personer under fjoråret. Det betyder att varje middagsgäst drack vin för 620 kronor.

Granskningen visar också att företrädare för Hässlehem bott på Clarion Hotel Sign i Stockholm för

2 680 kronor per natt.

Det framgår dock inte hur många personer eller hur många nätter det handlar om.

(Hotellet ligger i centrala Stockholm och öppnade 2008.

Byggnaden är ritad av arkitekt Gert Wingårdh och är inrett med möbler från skandinaviska formgivare. Här finns förutom exklusiv formgivning och djärv arkitektur, även spa med uppvärmd utomhuspool på taket.)

Norra Skåne har sökt Hässleholms VD Stephan Persson för en kommentar till uppgifterna men han befinner sig ännu på semester.

Till Hem & Hyra sägar han dock följande om vinpaketen som beställdes till middagen för åtta personer.

– Naturligtvis kunde vi ha köpt mycket dyrare vin men det ville vi inte göra. Vi har tagit det vinpaket som rekommenderades till maten, säger han till tidningen.

Norra Skåne publicerade 2014 en omfattande granskning av det kommunala bolagens representation.

Granskningen visade att det då åts, dracks och restes mer inom Hässlehem på bolagets bekostnad, jämfört med de övriga kommunala bolagen.