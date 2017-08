Förlängd tid i häktet för 19-åring

HÄSSLEHOLM

En av de två unga män som misstänks för skjutningen i Hembygdsparken omhäktades under torsdagen.

Två 19-åringar sitter häktade misstänkta för ett mordförsök i Hembygdsparken tidigare i sommar. Under torsdagen omhäktades den ene av dem. Förhandlingen hölls bakom stängda dörrar. Under fredagen ska det beslutas om eventuell omhäktning av den andra 19-åringen. Det var den 16 juli som en 25-årig man blev skjuten i parken.