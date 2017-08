Hållplats för regionbussar flyttas

Hässleholm Nu inleds tredje och sista etappen i ombyggnaden av Hässleholms centrum.

Arbetet innebär att Järnvägsgatan stängs av mellan Tingshusgatan och Andra Avenyen, från och med den 21 augusti.

Regionbusshållplatserna vid Hässleholm C flyttas från Järnvägsgatan till tillfälliga hållplatser längs Magasinsgatan.

– Det blir en intensiv höst. Vi ska arbeta precis utanför Resecentrum där tusentals människor passerar varje dag. Det kommer att bli trångt och besvärligt, framför allt vid in- och utgångarna till stationen. Vi ber om fortsatt tålamod och att man är extra uppmärksam på aktuella avspärrningar och hänvisningar, säger Tomas Ohlsson som är projektledare för ombyggnaden.

Norra delen av Järnvägsgatan, mellan Tingshusgatan och Första Avenyen, stängs av för all fordonstrafik i båda riktningarna.

Södra delen av Järnvägsgatan, mellan Första Avenyen och Andra Avenyen, kommer att vara öppen för cyklister, taxi och varutransporter. Hela sträckan av Järnvägsgatan mellan Tingshusgatan och Andra Avenyen kommer att vara tillgänglig för gående till butiker, serviceinrättningar och boende.



Hållplatserna för regionbussar flyttas tillfälligt från Järnvägsgatan till Magasinsgatan, på motsatt sida om Hässleholm C. För att underlätta trafikflödet kommer delar av Magasinsgatan att enkelriktas redan den 18 augusti.

– Var gärna ute i god tid om du ska med bussen eller tåget så att du hittar rätt parkering och hållplats. Det kommer att finnas personal på Resecentrum för att guida resenärerna rätt de första dagarna, säger Camilla Bakken, trafikutvecklare på Skånetrafiken.

Tågersättningsbussar kommer att ha tillfällig hållplats vid Drottninggatan. Stadsbussarna fortsätter att avgå ifrån hållplats Fisktorget precis som under tidigare etapper i byggarbetet.

Ombyggnaden kommer att pågå till mitten av november. Därefter kommer bussarna att flytta tillbaka till ordinarie busshållplatser.