Många frågetecken i VHK

Vinslövs HK:s nyckelspelare Marcus Mattsson, Tobias Nordahl och Jacob Friberg har redan lämnat. Nu talar allt för att Björn Skoglund också lägger av.

– Det är ett jävla avbräck, han var så stabil i slutet av serien, säger Vinslövs tränare Peter ”Cassa” Jönsson.

I våras var VHK-målvakten Björn Skoglund den största anledningen till att Vinslöv gick vidare till den avgörande kvalomgången mot IFK Tumba. Men Skoglund har dragits med en längre period av knäskador och nu ser karriären ut att vara över.

– Just nu lutar det åt att han skall sluta, säger Peter ”Cassa” Jönsson.

Men Skoglund har redan tackat nej till ett nytt kontrakt och nu återstår endast övertalningsförsök för Vinslöv.

– Ja, han har tackat nej. Han tycker väl inte att det är värt att riskera knät, säger ”Cassa”.

Det betyder att Vinslöv just nu står utan målvakt eftersom Marcus Mattsson har gått till HIF Karlskrona. Albert Cervin Gustafsson har tidigare varit målvakt men är omskolad till högersexa och uttryckte under våren att han helst ville fortsätta som utespelare.

De enda nyförvärven som Vinslöv har fått in så långt är mittsexan Oscar Paulin och niometersspelaren Simon Svensson, en ung duo från seriekollegan IF Kristianstad, men ”Cassa” räknar med att fler spelare skall ansluta inom kort.



Högst på önskelistan? Två målvakter och en vänsternia.

– Vi har ställt frågan till ett visst antal spelare. Svarar hälften ja så är jag mer än nöjd, säger han.

”Cassa” har lagt fokus på att hitta spelare som kan komma in i laget på rätt sätt.

– Det är inte svårt att hitta folk men det är kanske svårt att ta in rätt folk. Jag är lite petig också. Men jag har jobbat mycket med gruppdynamiken och det, säger han.

Förra våren trillade Vinslöv ur Allsvenskan och målet inför fjorårets säsong var att komma tillbaka direkt. Det blev en händelserik säsong, bland annat med vinterns sparkning av Nicklas Martinsson under kontroversiella former, men i slutändan räckte det inte hela vägen fram och Vinslöv föll på målsnöret mot IFK Tumba.

Frågan är nu huruvida satsningen mot Allsvenskan kommer att fortsätta.

– Hade vi haft Björn, Mattsson och en vänsternia hade vi siktat lika högt men nu vet jag inte… Föreningens mål är Allsvenskan men sedan är jag lite pessimist, säger ”Cassa” som ändå påminner om att truppen ännu är långt ifrån slutgiltig.

– Vi får se efter de första träningsmatcherna, säger han.

Norra Skåne har försökt att få tag på Vinslövs HK:s herransvarige Michael Holmström och klubbens ordförande Stellan Grönberg men de har inte gått att nå för en kommentar.