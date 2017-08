Regn och blåst – men varmt i helgen

Skåne Det blir till att ta paraplyet med sig och vara förberedd på att himlen öppnar sig, för enligt SMHI blir det lågtrycksbetonat väder under hela helgen, dock med vissa chanser till sol.

Under natten till fredagen kommer ett regnområde in över Skåne och håller sig kvar i de nordöstra delarna under förmiddagen.

– Det blir varierad molnighet och upp emot 20 grader under fredagen. Men senare under eftermiddagen drar ett nytt regnområde in från sydväst, och det blir måttliga till friska vindar i samband med regnet, säger Charlotta Eriksson, jourhavande meteorolog vid SMHI.

Lördagen bjuder på uppehållsväder under morgonen med chans för sol och temperaturen hamnar på ungefär 20 grader, men sedan framåt dagen växer stackmolnen till och det kan bli lokala skurar.

– Regnet mattas av under sena eftermiddagen och till kvällen blir det västliga vindar som tilltar allt mer under kvällen, säger Charlotta Eriksson.

Något badväder ser det inte ut att bli under söndagen heller, då ytterligare ett regnområde drar sig in västerifrån under förmiddagen.

– Men senare under dagen blir det växlande molnighet med goda solchanser. Men det kan dock komma någon lokal skur, säger Charlotta Eriksson.

Söndagen blir blåsig med måttliga till friska vindar och temperaturen kommer att ligga mellan 15 och 20 grader.