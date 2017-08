SVT-höst med Erik och Lotta i ny serie

Erik Haag och Lotta Lundgren emigrerar till Amerika och det blir premiär för nya svenska serien Vår tid är nu. Och så tävlas det i matlagning, feta hundar får hjälp att banta och journalisten Fredrik Önnevall pratar maskulinitet med kända män. På torsdagen presenterade SVT höstens program.

I höst lämnar Erik Haag och Lotta Lundgren populära Historieätarna bakom sig och provar i stället på livet som emigranter i USA i en ny serie namnet Bye bye Sverige. Det blir tre avsnitt med premiär 7 december och även Kakan Hermansson och Olof Wretling medverkar.

Detta var en av de nyheter som SVT presenterade under sin höstpressdag på torsdagen.

En annan höstnyhet i SVT är den svenska tv-serien Vår tid är nu, en familjekrönika som följer restaurangfamiljen Löwander. Seriens huvudregissören är Harald Hamrell och i rollerna syns bland andra Suzanne Reuter, Adam Lundgren och Peter Dalle. Premiär 2 oktober.

Annat som är nytt i hösttablån är Sveriges fetaste hundar där människans bästa vän får hjälp att gå ner i vikt av hundtränaren Jonas Andersson. Premiär 8 november.

SVT firar också att det är 100 år sedan författaren Per Anders Fogelström föddes och bjuder på en nyproducera film på författarens födelsedag 22 augusti.

I höst kommer man också att kunna se Kungliga Operans Dracula 2 december i Kulturstudion och Malmöfilmaren Manal Masris uppmärksammade dokumentär Brev till en seriemördare i Svt Play 24 september.

Och så kommer journalisten Fredrik Önnevall att prat maskulinitet med kända svenska män och Mark Levengood att söka efter spåren av Luther i vår tid. Bästa mannen har premiär 12 oktober och Mark och Luther 18 oktober.

Det är också många uppskattade serier som kommer tillbaka för en ny säsong. Redan nu på söndag 20 augusti är det dags för Saltön och 25 september kommer andra säsongen av succéserien Top of the Lake som utspelar sig fyra år efter den första. 15 oktober startar andra säsongen av svenska Jordskott och på nyårsdagen blir det efterlängtad premiär för Bron IIII.

Tillbaka i höst är också populär underhållningsprogram som Hitlåtens historia som inleds 23 augusti med Laleh och hennes ”Some Die Young”. Även Europes ”The final countdown” och Harpos ”Moviestar” finns med i höst.

Tillbaka är också Jills veranda med gäster som Mia Skäringer, Maxida Märak och Dregen. Premiär 15 november. Nytt i musikväg är underhållningsprogrammet Ebbots ark där musikern och sångaren Ebbot Lundgren tar med tittarna och gästande musiker på en seglats längs västkusten. Premiär 17 september.

För den som gillar matprogram är det redan på måndag 21 augusti premiär för Vi lagar bästa maten där Doreen Månsson och Edward Bloom är smakdomare när familjer möts i en matlagningstävling.

Och för alla barn bjuds det sprillans nya programmet Brottlsighet i Barnkanalen. Där berättar barn själva om brott de utsatts för eller blivit vittnen till. Sofia Rågenklint är programledare och vid sin sida har hon polisen Alexandra Goncalves. Premiär 3 september.