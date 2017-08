Berggren lyftes av bandet

Scen: Stora scenen, Malmöfestivalen 17/8

Betyg: 3

Malmöfestivalen/Konert

De må vara både kultförklarade och tokhyllade

Men det hjälper inte. För Broder Daniel är möjligen den uslaste akt jag någonsin skådat live. Jag minns alltjämt med bävan mitt enda gig med gruppen. Platsen var KB, året var troligen 1996, och debutalbumet Saturday Night Engine hade nyligen släppts. Spelningen jag upplevde där och då tedde sig nämligen enastående usel och tafflig. Inte så konstigt kanske eftersom bandmedlemmarna då det begav sig skröt med att det minsann bara repades sex gånger om året.

Fast det skulle tack och lov bli bättre, albumet Cruel Time med tillhörande singeln Shoreline från början på milleniet var ett uppenbart lyft. Samtidigt växte sångaren Henrik Berggren som initialt framstod som en tämligen amatörmässig figur till sig

Vilket hastigt och lustigt för oss fram till våra dagar. För efter mycket om och men eller rättare sagt nio år efter Broder Daniels nedläggning släpptes solodebuten Wolf’s Heart tidigare i år, och igår nådde den korta tillhörande turnén Malmöfestivalens största scen.

Till mångas glädje, bör tilläggas. Trots de våta väderförhållandena var uppslutningen av både unga och medelålders indiekids imponerande.

I samband med detta måste även en gammal skeptiker som undertecknad erkänna att Berggren med ålderns(?) rätt blivit en märkbart bättre artist som med subtilt ödmjuka medel håller sin publik fängslad. Dock är han alltjämt en tämligen svag sångare. Jag vet, det handlar om känslan, och inte mycket mer i sådana här sammanhang. Men det räcker inte i min bok.

Fast lyckligtvis lyftes helheten av den duktiga omgivningen. Bandet backade chefen på bästa nyanserade sätt utan att på något sätt gå utanför ramarna och överglänsa honom. Det, mina vänner, var verkligen något annat än det man bjöds på för tjugotvå år sedan på KB.

Vidare ska villigt erkännas att sånger som Broder Danielklassikern When We Were Winning, singelsläppet To My Brother Johnny och Run Andy Run utgjorde goda exempel på nummer att skriva hem om i hyggligt positiv bemärkelse.