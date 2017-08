Musikkåren jubilerar och staden får ny flygplats

Under vingarna tränger vaxdroppar fram på grund av den heta solen ovanför. Bertil Christensson och Walter Bengtsson begrundar sitt verk. Arkivbild: Olle Andersson

När den nya sträckningen av riksväg 21 är färdig, ska ingen undgå Hässleholm! Ty i den nya, norra rondellen vid Vankivavägen-Väpnaregatan ska inrättas ett imponerande vatten- och ljusspel för en kostnad av 300000 kronor.

Det halvkommunala bolaget Huven står bakom denna satsning, som dess ordförande, kommunalrådet Gunnar Bengtsson, betecknar som ett led i Hässleholms försköning.

Något vattenspel i stadens andra rondell, Grönängsplan, blir det dock inte.

I Tyringe hade vissa nog hoppats på ett bilfritt torg, och även här är Gunnar Bengtsson (C) engagerad.

Men medlemmarna i det så kallade Tyringeprojektet förordar enkelriktning av Torggatan och Hantverksgatan samt att cirka 25 parkeringsplatser inrättas utmed torgets båda långsidor. Det skulle skapa en naturlig cirkulation för bilister och andra trafikanter runt torget, säger Mats Martinsson.

I närmare tio år har torgets framtida utformning stötts och blötts.

Hässleholm får en ny flygplats efter den första gamla på Vankivafältet.

Flyttningen är betingad av nya sträckningen av väg 21 norr om Hässleholm.

Kommunen har åtagit sig att ombesörja flytten.

Flygplatsen ska förläggas till Ignaberga och efter diverse utredningar och förhandlingar med markägare kan projektet genomföras.

Från flygklubbens sida är man positiv till planerna, även om man helst hade velat stanna kvar i Vankiva.

Högtflygande planer kan man säga att sagofiguren Ikaros i den grekiska mytologin hade! Och snart ska Hässleholmarna få bekanta sig med hans gestalt i form av ett konstverk i gatumiljö.

Hos skulptören Walter Bengtsson i halländska Grötvik växer den nio meter höga utsmyckningen fram som ska placeras utanför nya skattehuset vid Järnvägsgatan.

Konstverket är beställt av Krister Noréns fastighetsförvaltning till detta nybygge som totalt kostar ungefär 50 miljoner kronor.

Hässleholm är en pizzeriarik stad och Hässleholmarna tycks älska pizza!

Det framgår av ett reportage att staden har elva matställen med pizza på menyen. Räknar man sedan in alla frusna pizzor ute i affärerna och de som bakas hemma blir det en rejäl degklump per invånare.

Men hur många pizzor som bakas går det inte få veta, det verkar vara en affärshemlighet. Bagarna håller inte heller med om att det råder någon överproduktion.

Den enkät som tidningen gjort, reporter Abdul Hibombo, visar att trots det stora utbudet är resultatet inte lägre priser, utan samtliga restauranger tar mellan 40 och 55 kronor per pizza.

Östra kyrkogården i Hässleholm är nästan fullbelagd och i vår tidning läser vi att Norra kyrkogården i Stoby visats upp för allmänheten av kyrkogårdschefen Lars Röjgård.

Den omfattar 160000 kvadratmeter. I församlingen förrättas cirka 200 begravningar per år.

När Röjgård började för tio år sedan var 70 procent kistbegravningar och 30 kremeringar, men nu råder det omvända förhållandet. Man planerar här för minneslund och plats för både urnor och kistor.

Så noterar vi att Hässleholms musikkår fyller 35 år och det blir ett jubileum i marschtakt med konsert på Stortorget.

Den militära stämpeln är lite missvisande, säger ordföranden Evert Storm, som försäkrar att repertoaren för musikkåren är bred. Han nämner bland annat sakral musik. Erik Thörn, som är förste vice ordförande i kommunfullmäktige, talar om musikkåren som ett positivt inslag i stadsbilden, och han talar nog även för kommunstyrelsen, antar reportern.