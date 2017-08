Kanadensare spetsar Osby IK

Närmare tvåhundra personer fanns på plats i ishallen när Osby Ishockeyklubb presenterade sin spelartrupp inför den kommande säsongen.

OIK har också gjort klart med kanadensaren Sean Federow.

Spelartruppen för 2017/ 2018 ser mycket intressant ut. Den borde borga för att OIK ska kunna distansera sig från nedflyttningskval och istället spänna bågen uppåt.

– Toppen av serien ser ut att bli ett riktigt getingbo där Kalmar sticker ut lite extra. Men vi ska vara med och kämpa högt upp, hoppas sportchef Ted Holmgren.

Då målvakten Hampus Evaldsson kör rehab efter sin operation så har Osby hämtat in två nya målvakter. Båda lika ambitiösa och ingen kan på förhand veta vem som blir Ola Higgins förstaval mellan stolparna. Johan Lantz, senast i Brunflo, är den mest rutinerade av de båda men han kommer att utmanas av Scott Hector som anslutit från Tingsryds juniorverksamhet.

Från Brunflo kommer även August Höijer som beskrivs som en riktigt tvåvägscenter och som har gott om erfarenhet från spel i division ett.

Ny framåt är även Axel Blomqvist som hoppas finna spelglädjen i sin moderklubb. Axel åkte tidigt över till Nordamerika men ansluter nu från Kristianstad och kan säkert bli en nyttig poängspelare – precis som de internationella inslagen Thomas Mader och Jesse Jormanainen. Mader har meriter från ungdomslandslaget i Österrike och var tidigare pålitlig poängplockare i Motala. Centern Jormanainen, närmast från Finska Hermes och som var på väg till Osby redan i vintras, har imponerat på is så här långt inte minst med sitt skott och inställning i varje situation på isen.

– Just centersidan har vi sökt efter spelare att förstärka med. Med Jesse och August får vi in mycket rutin i truppen, anser Holmgren.

Under lördagen saknades den meriterade backen, kanadensaren Sean Federow, som ansluter när visum och andra pappersarbeten är klara. Federow har fina meriter och med kanadensarens namn på pränt är de flesta platserna i årets spelartrupp fyllda.

Det kan bli klart med ytterligare en spelare. Under veckan har Magnus Olsson tränat med laget och har även blivit erbjuden kontrakt. Olsson är en back som kommer från Troja och försökte ta en plats i Malmös juniorlag, dock utan framgång.

– Intresset är ömsesidigt men inget är klart med Magnus ännu, förklarar Ted Holmgren som i så fall skulle ha en trupp innehållande tre målvakter, åtta backar samt fjorton forwards.

– Det känns som om vi håller där just nu och försöker ge truppen en chans att träna ihop sig.

Hockeytemperaturen i Osby är onekligen stigande – redan nu i slutet av augusti.

Spelartruppen ser både bred och rejält spetsad ut med många spelare som kan kliva fram i avgörande lägen.