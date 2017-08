Magisk kväll med Patti Smith

KONSERT

Patti Smith

Scen: Surbrunnsparken, Ystad lördag den 19 augusti 2017

Betyg: 5

När jag för fem år sedan såg Patti Smith på KB i Malmö hade hon en ”I love Ystad”-t-shirt på sig. Det är ingen hemlighet att hon gillar den skånska stad där Wallanderdeckarna utspelar sig. Därför var det kanske inte helt otippat att hon förr eller senare skulle göra ett gig i ”Y staad” (som hon och gitarristen Lenny Kaye uttalar namnet).

Konserten är förlagd till Surbrunnsparken med en betydligt större publikkapacitet än på Kulturbolaget i Malmö. Därmed följer att det är något av festivalstämning med minst 4 000 personer i publiken.

Jag noterar att många har rest långväga för att se sin idol och det märks att förväntningarna är stora.

Tidpunkten för bandets entré på scenen flyttas fram en halvtimma och spänningen stiger i publikhavet men så kommer då äntligen bandet in på scenen och drar igång ”Wing” från 90-talsalbumet ”Gone Again”. En ganska lugn låt med bluesiga toner och inte det självklara låtvalet att öppna med kanske, men det funkar fint som stämningshöjare.

Därpå får vi höra två suggestiva 70-talslåtar, ”Dancing Barefoot” och ”Ghost Dance”.

Det är alltid oförutsägbart vad Patti Smith väljer att framför live. Den här kvällens låtlista består i en blandning av äldre och nyare material, samt några karaktäristiska egna tolkningar av andras låtar. Det vore fel att tala om coverversioner eftersom den här artisten helt färgar in låtarna med sin egen röst och karisma.

Till och med en låt som Elvis ”Can’t Help Falling in Love” blir helt förvandlad när hon stoppar in den som ett extranummer. Som sagt så är Patti Smiths publik van vid att det kan bli oväntade låtar som framförs och även om Patti Smith har en personlig låtskatt att ösa ur så tar hon gärna upp låtar som skrivits av andra, som ”Mothers of the Disappeared” av U2 och den ösiga Neil Young-låten ”Rockin’ in the Free World”. Det går förstås att skönja en djupare tanke bakom detta.

Det blir pusselbitar som passar perfekt in i det freds- och frihetsbudskap som förmedlas till den stora och entusiastiska publiken.

Om Patti Smith i början av sin karriär ofta framstod som ett tungomålstalande poetorakel så framstår hon nu snarare som ett slags folklig upprorsledare med ett engagemang för demokrati och mänskliga rättigheter.

En viss politisk udd finns därtill när hon betecknar den nuvarande presidenten i USA som en splittrare av nationen.

Men Patti Smiths poetiska sida kommer också till fullödigt uttryck genom låtar som ”My Blakean Year”, ”Tarkovsky (The Second Stop Is Jupiter)” och en lång version av ”Beneath The Southern Cross”.

Den sistnämnda låten smyckas ut med psykedeliska slingor i en oförglömligt vacker tolkning där Lenny Kayes gitarrspel verkligen kommer till sin rätt.

Nytt sedan förra gången jag såg Patti Smith är att sonen Jackson Smith bidrar med både några distinkta sånginsatser och genomgående habilt gitarrspel.

Det blir en på många vis magisk kväll i Surbrunnsparken och givetvis får vi ändå höra ett några av de stora och väl inarbetade publikfavoriterna, en kraftfull ”Gloria”, ”Because the Night” samt ”People have the Power” (den kom som avslutande extranummer).

Den här kvällen är det publiken i Ystad som älskar Patti Smith. Artistens kärlek till Ystad blir besvarad på ett översvallande vis när tusentals händer sträcks upp i luften. Även om låtvalet lämnar en del övrigt att önska, kanske, så är det här en mycket lyckad och minnesvärd tillställning.