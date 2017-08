Barcelona – Välkommen till Barcelona!

Polisen är ledsen men han ler.



Där det finns öppna platser finns det poliser. De står utstationerade vid början av torgen och vid sluten, Längs La Rambla och längs med gator i största allmänhet.

– Varenda polis i Katalonien jobbar just nu. Vi jobbar tolv timmar om dagen.

Michael lutar sig tillbaka i förarsätet. Hans polisbil står parkerad på tvären strax innan kyrkan vid Placita de la Seu, och vore det inte för vetskapen om att 14 personer dödats och över 130 personer skadats knappt två dagar tidigare bara ett stenkast härifrån så hade det sett ut som vilken lugn lördag som helst. Men det är det inte. Michael har ett uppdrag.

– Om en terrorist försöker ta sig igenom här så ska vi hindra att det händer.

Han torkar bort några droppar svett ur pannan från sin plats bakom den nervevade rutan. Torsdagens terrorattack förvånade honom, den förvånade alla poliser, säger han. Det var 13 år sedan Spanien senast drabbades av en terrorattack.

På La Rambla vimlar det av folk; barn, vuxna, gamla. Turister och väldigt många journalister.

Kameror höjs, blixtrar snabbt och instinktivt när en liten pojke i sällskap med sin mamma kliver fram och klistrar en lapp i havet av lappar, havet av gult, grönt och rosa. Den yngsta som dödades var tre.

Kameror, kameror, kameror. Tussar av nedriven avspärrningstejp omringar turisterna, människorna som bara ville fira semester.

”Ingen rädsla, inget hat”

På var och en av minneslapparna ett budskap, en önskan eller en uppmaning.

”Vi står enade med Barcelona”.

”Iran loves Barcelona”

Och så på svenska:

”Mer kärlek”

Och på kvällen hörs gitarrer och glas som klirrar på uteserveringarna längs med torgen och längs med gatorna och längs med sommaren som fortfarande är här.

”They can kill us but they can not break us.”