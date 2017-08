Möt Sveriges första Supernanny

Anna-Karin Wyndhamn från Tågarp är Sveriges första Supernanny. I åtta avsnitt får vi se henne hjälpa familjer som av olika anledningar har svårt att få familjelivet att gå ihop.

Den 21 augusti sänds det första avsnittet.

Anna-Karin Wyndhamn är utbildad gymnasielärare och filosofie doktor i pedagogiskt arbete vid Göteborgs universitet. Att få förfrågan om att bli Sveriges första Supernanny kom som en överraskning.

– När jag fick frågan trodde jag att det var någon som skämtade. Sedan när jag insåg att det inte var ett skämt tänkte jag på det som en rolig grej, något man kan berätta om under en middag som en lustig anekdot eftersom jag fortfarande inte trodde att det skulle bli av. Sedan när jag insåg att det skulle bli av kunde jag se mig i den här rollen, och det får väl min psykolog reda ut vad det beror på, säger hon med ett skratt.

– Jag kan tycka att det finns något kittlande i att man tar en universitetsråtta och placerar i ett realityprogram och ser vad som händer. Det är bra att människor som är vana vid den lugna och trygga miljö som en akademisk institution är får lov att prova på andra saker också, och visa sig lite grann. Det som låg i vågskålen för vägde över. Och man måste våga chansa.

Hennes arbete på universitetet består mycket av forskning – ett arbete som är teoretiskt och långsamt i tempo. Ibland kan man tänka på en fråga i flera år förklarar hon.



– I programmet är jag mitt i verkligheten, i praktiken, och ska så snabbt som möjligt komma fram till hur man ska lösa ett problem och dessutom göra det begripligt. Så det har varit en utmaning för mig i detta också.

Men det finns också många likheter med hennes arbete och det hon gör i programmet.

– Jag är ju i grunden forskarutbildad och utifrån den erfarenheten ganska van att observera vissa sammanhang, till exempel undervisningstillfällen, och se vad som är dåligt och vad som kan bli bättre. Så är det i programmet också. Jag är hemma hos dem, följer dem i vardagen, tittar och iakttar och väger samman det föräldrarna gör och hur barnen reagerar på det. Sedan har vi ett moment där jag talar om vad jag kommit fram till och så testar vi den lösningen.

Den svenska versionen har det brittiska Supernanny med Jo Frost som förlaga, men Anna-Karin Wyndhamn menar att programmen skiljer sig mycket åt.

– Det är en väldigt uppdaterad version av det vi känner till som Supernanny. Det handlar fortfarande om barnfamiljer som inte har den tillvaro hemma som de vill ha mellan barn och föräldrar, men tonen är annorlunda, metoden är annorlunda och det är en annan stämning i programmen än vad vi känner igen från den brittiska förlagan, berättar hon.

När hon fick frågan om hon ville medverka tittade hon på de brittiska avsnitten för att sätta sig in i vad det handlade om.

– Det som slog mig var att de var så befriade från humor. Det är märkligt när det är barn och familjeliv som det handlar om. Fokus låg mycket på att korrigera och disciplinera barnen, säger hon.

Hon upptäckte också att det låg mycket i mammans roll skapa ordning.

– Jag sa att jag kan tänka mig göra detta men jag ville ha humor med och att fokus är på båda föräldrarna oberoende av hur familjekonstellationen ser ut. Det är flera som delar på ansvaret. Jag är en mer resonerande Supernanny och mindre dömande.

De åtta avsnitten har spelats in under hösten och våren. Hon har följt sju familjer, och i det åttonde avsnittet gör hon återbesök hos familjerna för att se hur det har gått.

Vad är det med pedagogik som är så intressant?

– Pedagogik ett medel att påverka människor, att få vara med i sammanhäng där någon lär sig något. Det har alltid fascinerat och lockat mig, att hjälpa människor komma från ett stadium till ett annat, säger hon.

I dag bor och verkar hon i Göteborg, men intresset för pedagogik föddes i Tågarp, en ort utanför Svalöv, där hon växte upp.

– Jag växte upp i Rönnarp utanför Tågarp och gick i en liten byskola med väldigt lantlig miljö. Vi var få barn och hade fantastiska pedagoger som haft stor betydelse för mig och de yrkesval jag gjort. På det sättet har min hemort varit otroligt betydelsefull för mig.

Vad är det för fel på dagens föräldrar?

– Dagens föräldrar har många goda sidor, men många glömmer bort att det är helt olika att vara barn och att vara förälder. Det är förälderns roll att strukturera vardagen, att hitta mönster och ramar, så att barnet har något att förhålla sig till. När båda föräldrar jobbar finns det inte så mycket tid kvar att umgås och då kanske man struntar i att de surfar i två timmar fast man sagt en. Man vill inte gnälla när man bara träffar dem en liten stund. Men barnet är i många andra sammanhang under resten av dagen där de inte kan få sin vilja igenom. Jag uppmanar föräldrar att hålla fast vid de regler som man satt upp i hemmet för att det gagnar barnet i andra sammanhang.

Supernanny Sverige sänds på TV3 och Viafree med start den 21 augusti.