Fler söker skuldsanering

Skåne/Hässleholm Under första halvåret 2017 fick Kronofogden in 1 763 ansökningar om skuldsanering i Skåne, jämfört med 878 stycken under samma period förra året.

Det motsvarar en ökning med 101 procent. Den stora ökningen hänger ihop med de nya skuldsaneringslagarna som trädde i kraft den 1 november 2016, skriver Kronofogden i ett pressmeddelande.

– Man kan se skuldsanering som en ekonomisk rehabilitering, där någon som har haft skulder i många år får möjlighet att starta om med nya förutsättningar. Det är glädjande att fler överskuldsatta nu får den chansen, säger Elin Siroiney, teamchef på Kronofogden.

I landet som helhet kom det in 10 622 ansökningar om skuldsanering, jämfört med 5 024 stycken under första halvåret 2016. Det motsvarar en ökning med 111 procent.

Lagändringen har gjort det enklare att ansöka. Det efterfrågas lite färre uppgifter och det går även att ansöka på webben.

Det finns också förändringar som syftar till att göra det lättare att genomgå skuldsaneringen, bland annat två betalningsfria månader per år och en betalningsförmedling som innebär att den skuldsatta betalar en summa per månad till Kronofogden, som sedan sköter fördelningen till de som ska ha betalt.



En annan nyhet är att personer med barn kan beviljas en förkortad betalningsplan.

Antalet ansökningar ökar i alla län. Den största ökningen finns i Kronoberg, Värmland och Dalarna. Men ökningen innebär att väntetiderna hos Kronofogden har blivit längre.

– Vi har vidtagit flera åtgärder för att så snabbt som möjligt pröva alla ansökningar. Bland annat har vi förändrat våra arbetssätt och ökat antalet handläggare.

– Tyvärr har det inte varit tillräckligt och våra kunder får nu vänta allt längre på sina beslut. Många har levt under knappa ekonomiska förhållanden under lång tid, och det är angeläget att korta handläggningstiderna, säger Elin Siroiney.

Just nu tar det drygt fyra månader innan handläggningen startar och uppemot nio månader innan kunderna kan få ett beslut om skuldsanering beviljas eller inte.

Kronofogden gör bedömningen att det inte är möjligt att omfördela mer resurser till skuldsaneringen utan att riskera myndighetens andra verksamheter. Med mer än en dubblering av antalet ansökningar krävs utökade anslag för att säkra rimliga väntetider för de som söker skuldsanering.