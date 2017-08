Första Robins bjuder på humor och deckare

Camilla Läckberg möter Al Pitcher, Per Gessle en än så länge okänd komiker och sångerskan Peg Parnevik komikern David Batra. När fjortonde säsongen av populära humortalkshowen Robins drar i gång blir det som vanligt en spännande gästmix.

– Det viktiga är att det är gäster som bjuder på sig själva, säger programledaren Robin Paulsson.

Robins:

Humortalkshowen Robins sänds i SVT 1 lördagar 21.00 med start 26 augusti. Klara gäster till höstens program:

26/8: Författaren Camilla Läckberg och komikern Al Pitcher. 2/9: Sångerskan och tv-profilen Peg Parnevik och komikern David Batra. 9/9: Komikern Cecilie Steinmann Neess från Norge samt ytterligare en gäst. 16/9: Sångerskan Sanna Nielsen och den skotska komikern Daniel Sloss.

23/9: Sångerskan Jill Johnsson och journalisten Janne Josefsson. 30/9: Per Gessle samt ytterligare en gäst. 7/10: Artisten Eric Saade och komikerna Josefin Johansson och Emma Knyckare.

14/10: Artisten Veronica Maggio och komikern Carl Stanley. Inspelningen sker på torsdagskvällar på Nya Malmö Latin inför en livepublik. Inspelningen av första programmet är torsdag 24 augusti.

Robin Paulsson om …

… vad han mer gör under hösten: ”Det blir en del stand up och naturligtvis medverkar jag under Lund Comedy Festival. Vi är fyra komiker (förutom Robin Paulsson Nour El-Refai, Henrik Schyffert och Hasse Brontén, reds. anm.) som delar på en timme på lördagen.”

… varför humorscenen är så stor i Skåne: ”Man snackar mycket om spextraditionen som finns här men de flesta ståuppare kommer inte därifrån. Men det har alltid varit så att Malmö och Stockholm har haft mest klubbar att köra på så jag tror det handlar mycket om det.”