Komikern har klivit av scenen

Komikern, skådespelaren och filmproducenten Jerry Lewis, Las Vegas, har avlidit, 91 år gammal, skriver legacy.com. Närmast anhöriga är hustrun SanDee Pitnick och barnen med familjer.

Han var född i Newark, New Jersey och föräldrarna arbetade i underhållningsbranschen så redan som femåring klev han upp på scen och upptäckte snart tjusningen i rampljuset med en publik som skrattar.

Som tonåring var han redan fullfjädrad komiker, men det var inte förrän han började samarbeta med underhållaren Dean Martin på 40-talet, som de stora framgångarna kom.

Det var mycket improvisation på scen, Martin sjöng och Lewis avbröt och deras fyndiga småtjafsande på scen fick igång publiken.

1949 var Lewis och Martin det populäraste komikerparet i USA både på scen, tv och nattklubbar och de gjorde tio filmer tillsammans, som alla blev stora succéer.

På 50-talet räknades de – vid sidan om Elvis Presley – som de mest kända och populäraste underhållarna i USA.

Efter tio år blev det en spricka mellan kompikerparet och Jerry Lewis satsade istället på en filmkarriär, både framför kameran och när det gäller manus, regi och produktion.

1949 kom filmen Dårfinkar är vi allihopa och bland filmerna som följde kan nämnas I vildaste västern 1950, The Caddy Paramount 1953, Alla tiderna farsa 1958.

I Alla tiderna gågosse 1960 stod han för både manus, regi och produktion. 1963 kom Dr Jäkel och Mr Hyde, där Lewis regisserade och även spelade huvudrollen och detta var en parodi på Dr Jekyll och Mr Hyde.

Några andra filmer är bland annat King och Comedy 1982, tv-filmen En kamp för livet 1987, Den galne professorn 2000 och uppföljaren Den galna professorn 2 – Klumps, som han var med och producerade. Hans sista film blev Maz Rose.

Jerry Lewis använde även sin stjärnstatus för att samla in pengar och hjälpa människor med muskeldystrofi.

Under sin livstid förärades han med två stjärnor på Hollywood Walk of Fame, ett för sitt arbete inom filmen och en för tv-karriären samt en riddarorden i franska hederslegionen.