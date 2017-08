Trettondagsafton på 53 slottsscener

American Drama Group Europe besöker totalt 53 olika slott under sin turné med Twelfth Night. Foto: Privat

Det är tolfte sommaren som den turnerande teatergruppen kommer till de göingska skogarna. Den 25 augusti spelas Twelfth Night på Bäckaskog slott.

Trettondagsafton är en komedi skriven av William Shakespeare och i Skåne har den spelats bland annat på Månteatern i Lund 2002 och på Helsingborgs stadsteater 2007.

American Drama Group Europe har sin bas i München, men framför pjäser på engelska. Föreställningen på Bäckaskog slott är ett av många stopp för deras slottsturné runt om i Europa.

– Bäckaskog slott är ett väldigt trevligt ställe att uppträda på. Det är en bra publik och slottet har en vacker atmosfär, berättar Grantly Marshall, producent för American Drama Group Europe.

Föreställningen Twelfth Night, Trettondagsafton på svenska, sätts upp på 53 olika slott i totalt tolv länder i Europa.

American Drama Group Europe grundades i München 1978. Grantly Marshall, som också är grundaren av gruppen, är amerikan och var student vid Münchens universitet på 1970-talet, där han läste amerikastudier.

Det fanns redan en ”English Drama Group”, så han tänkte att en ”American drama group” också borde finnas.



– Men det är inte bara folk från USA som spelar i gruppen nu, utan namnet har bara hängt kvar, berättar Grantly Marshall över telefon.

Idag består gruppen av professionella skådespelare som utöver att agera, både kommer sjunga och spela instrument i Shakespeares Twelfth Night,

– Ny musik har skrivits just för den här föreställningen, av Helen Bauchamp, berättar Grantly Marshall.

Två föreställningar ges under fredagen på Bäckaskog slott, båda under bar himmel.

– Charmen med föreställningen är också att vi spelar utomhus. Vi har letat efter de bästa möjliga platserna och slotten för att kunna göra det.

Behöver publiken kunna flytande engelska?

– Man behöver inte förstå engelska perfekt. Om man kan pjäsens handling, och är intresserad av teater så räcker det för att man ska få en bra upplevelse, säger Grantly Marshall och tillägger:

– Det är en väldigt underhållande föreställning med mycket humor.

Efter Bäckaskog fortsätter den turnerande teatergruppen mot Hannover.

Turnén startade i Schweiz den 6 juni och varar till och med den 14 september, då de ger en sista föreställning i Tyskland.