Oavgjort i nordostderbyt

Det blev inte helt oväntat 1-1 i det nordskånska derbyt på Vittsjö Idrottspark. Men det är hemmalaget som ska vara nöjdast med poängen då KDFF pressade på för ett segermål i slutet.

– Ja, med tanke på det får man vara nöjd med oavgjort, säger Vittsjötränaren Thomas Mårtensson.

Vittsjö inledde säsongen med att besegra Kristianstads DFF med enda målet på Vilans Idrottsplats. Den gången räckte det till tre poäng för Göingelaget efter en hel del flyt.

Hemmalaget fick en fantastisk start på kvällens match. Hannah Wilkinson hade ett bra skott redan i den första minuten som täcktes till hörna på en fin framspelning av Lisa Klinga i inledningsminuten. Strax efteråt hade Wilkinson ett skott som täcktes av en KDFF-försvarare efter en hörna från Emmi Alanen.

Men på det tredje försöket blev det mål för landslagsspelaren från Nya Zeeland. I den åttonde minuten spelade Ebba Hed fram Wilkinson som med ett vackert skott lyrade bollen förbi KDFF-målvakten Brett Maron. Ett mål som var Hannah Wilkinsons första i damallsvenskan.

– Vi fick en bra början med ett lugnare spel, säger Mårtensson.

Som fick se KDFF ta över spelet mer och mer i den första halvleken. Efter en halvtimme var det nära en kvittering men Ogonna Chukwudis skott gick i ribbans överkant.

– Lite märkligt att vi efter målet blev stressade.

Vi spelade alldeles för mycket i sidled efter vårt 1–0-mål, menar Vittsjötränaren.

KDFF fick ett bättre grepp om spelet efter paus då de ändrade spelsystem från 4-4-2 till 4-3-3.

– Med bara två spelare på mitten fick vi ingen press på mitten. Efter paus blev det betydligt nättre då vi vann varenda duell, säger KDFF-tränaren Elisabet Gunnarsdottir.

Som även bytt in Amanda Edgren direkt i den andra halvleken. Amanda var sjuk i veckan och fick börja på bänken.

I början av halvleken blev det frispark till gästerna strax utanför straffområdet då Rachel Mercik drog ned Rita Chikwelu. Tine Schryers drog till med ett skott som tog i ribban.

Men kvitteringen skulle komma i den 59:e minuten. Även denna gång var det på en frispark från Schryvers som nickades in av förre Vittsjöspelaren Mia Carlsson. Dubbelt olyckligt för hemmalaget då Lisa Klinga fick in lättare hjärnskakning i samband med frisparken som föregick målet.

– Det var en lätt touch som räckte, konstarerar Carlsson efteråt.

Gästerna tryckte sedan på för ett segermål men med tur och och lite ineffektivitet från gästerna räckte det till en poäng för hemmadamerna som hade nöjet att spela inför årets största publik då 965 personer sökt sig till Idrottsparken.

– Men tanke på de övriga resultaten så behölls status quo. Vi har många av våra konkurrenter hemma i höst, säger Thomas Mårtensson förtröstansfullt.