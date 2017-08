Detta vet vi har hänt

– Vid 19-tiden torsdagen den 10 augusti lämnar den privata ubåten UC3 Nautilus hemmahamnen på Refshaleøen i Köpenhamn. Ombord finns ubåtsägaren Peter Madsen och den svenska journalisten Kim Wall. Under de följande 1-2 timmarna ses paret stå i ubåtstornet, till synes avslappnade.

– Klockan 03.39 natten till fredagen larmar Kim Walls pojkvän sjö- och flygräddningen Joint Rescue Coordination Centre (JRCC) då flickvännen inte återkommit till Refshaleøen. Två timmar tidigare har ett lastfartyg varit nära att krocka med ubåten, som gick för släckta lanternor och saknade AIS.

– Klockan 06.51 meddelar danska försvarsmakten att de söker efter den försvunna privata ubåten Nautilus som tros vara på väg mot Bornholm. Klockan 07.11 larmas all sjöfart i Öresund och i östra Östersjön via Lyngby Radio om att hålla utkik efter Nautilus.

– Vid 10.30-tiden påträffas Nautilus i Kögebukten av en privat båt. Danska försvarsmakten meddelar att de avblåser sin insats klockan 10.39. Först meddelas att alla ombord är okey. Det ska visa sig att endast Peter Madsen är ombord. Han försvinner ner i ubåten för att snabbt vara tillbaka. Ubåten sjunker inom 30 sekunder och han plockas upp av den privata båten.

– Efter sjöolyckan tas Peter Madsen in på förhör. Han förklarar att ubåten har förlist och att han släppt av Kim Wall vid Refshaleøen vid 22.30-tiden kvällen innan. Polisen går ut med en efterlysning av kvinnan.

– Under lördagen hålls häktningsförhandlingar. Peter Madsen häktas för ”uagtsomt drab under særligt skærpende omstændigheder”. Denna del av lagen handlar om vållande till annans död under särskilda omständigheter i trafiken. Samma dag bärgas ubåten. Senare framkommer att Peter Madsen bakom rättens stängda dörrar ändrat sin historia till att Kim Wall omkommit genom en olycka på ubåten. Han hävdar att att han begravt henne till havs.

– Under söndagen konstaterades att ubåten var tom. Polisen misstänker att Peter Madsen medvetet har sänkt ubåten, något som senare ska besannas.

– Sökningar genomförs i Öresund efter den försvunna Kim Wall. På måndagseftermiddagen påträffar en cyklist en torso av en död kvinnokropp på Amager.

– På onsdagen meddelar polisen att den funna kroppen tillhörde Kim Wall. Någon dödsorsak har ännu inte fastställts.