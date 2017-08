Framgångsrik musikalförfattare död

Den amerikanske manus- och musikalförfattaren Edward Meehan, New York City, har avlidit i en ålder av 88 år.

Några av hans mest kända verk är Annie, The Producers och Hairspray.

Han var född i Ossining, New York och växte upp i Suffern. Efter utbildning fick han jobb på New Yorkers ”Talk of the Town”.

Han har tagit emot prestigefyllda priser, bland annat tre Tony Awards för Bästa bok till en musikal: Annie 1977, Producenterna 2001 samt Hairspray 2003. Annie är en av de största musikalsuccéerna i Broadways historia.

Han är den enda person som skrivit manus till tre Broadwayshower, som alla visast över 2000 gånger.

Andra musikaliska verk han arbetade med var Åh, Kay!, Bombay Dreams, Annie 2: Fröken Hannigan’s Revenge och han skrev även libretto till opera.

Edward Meehan skrev boken för den musikaliska Young Frankenstein samt Cry-Baby. Tillsammans med Bob Martin skrev han även boken för Elf Musical och några av hans andra verk var Charlie Chaplins berättelse och Rocky.