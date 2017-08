Kvinnopower röd tråd på Louisiana Literature

Svetlana Akleksijevitj, Zadie Smith, Paul Auster, Siri Hustvedt, Chris Kraus och Péter Nádas. Och så performanceartisten Laurie Anderson. Alla medverkar de i programmet för årets Louisiana Literature som startar på torsdag, 24 augusti .

– Vi är vanvettigt stolta över årets program som vi tycker är ett av de starkaste vi har haft, säger festivalchefen Christian Lund.

Louisiana Literature

Louisiana Literatur pågår 24-27 augusti på konstmuseet Louisiana. Programmet är uppdelat på fyra scenen: Konsertscenen, Parkscenen, Vestscenen och Villascenen och sedan finns det bland annat också en ljudtur man kan gå själv där författare själva läst in texter de skrivit till olika platser och verk på Louisiana. Arrangemangen kostar ett inträde på Louisiana men man kan också köpa fyradagarsbiljett.

Till arrangemang i Koncertsalen delas biljetter ut en timme före arrangemanget som också kan följas på en liveskärm i Skulpturparken,

Tips ur programmet:

Torsdag 24/8: 16.30: Paul auster intervjuas av Kim Skotte på Parkscenen 18.00 Uppläsning av Imbolo Mbue, Chris Kraus, Siri Hustvedt och Jenny Offill på Vestscenen

18.30: Performance med Laurie Anderson på Parkscenen.

Fredag 25/8:

12.30: Svetlana Aleksijevitj intervjuas av Carsten Jensen på Parkscenen.

15.00: Josefine Klougart i samtal med Linda Boström Knausgård på Parkscenen. 16.00: Olga Ravn intervjuar Samanyha Schweblin i Koncertsalen

18.00: Linn Ullmann intervjuar Siri Hustvedt på Parkscenen

Lördag 26/8: 12.30: Uppläsning av Svetlana Aleksijevitj på Parkscenen (tolkat) 15.00: Performance med Tomomi Adachi på Villascenen

15.30: Zadie Smith intervjuas av Synne Rifbjerg i Koncertsalen

16.00: Linda Boström Knausgård intervjuas av Anette Dina Sörensen på Vestscenen

Söndag 27/8:

12.30: Valeria Luiselli i samtal med Zadie Smith på Parkscenen 14.00: Chris Kraus i samtal med Jenny Offill i Koncertsalen

16.30. Suzanne Brögger i samtal med Jörgen Leth på Parkscenen

I år är det åttonde året i rad som konstmuseet Louisiana i danska Humlebaek arrangerar en fyra dagar lång litteraturfestival med så väl världsnamn som spännande debutanter på fyra olika scener.

Festivalchefen Christian Lund, som har varit med från start, betonar att de är en festival som inte är så intresserad av att växa. Det är den intima känslan och det nära mötet med författarna som är festivalens signum.

– Ian McEwan var här 2013 och sa då att vi absolut inte ska göra som alla andra och låta festivalen växa, berättar Christian Lund. Han menade att vi hade något enastående som vi måste ta väl hand om och syftade på det intima formatet. Det rådet har vi följt och det var också något vi tänkte på själva. Vi gör något här som passar för just Louisiana och fokuserar på kvalitet snarare än kvantitet.

Av tradition är alltid hälften av de medverkande författarna, tjugo stycken, danska och andra halvan från övriga världen.

Förra året var det stort fokus på nordiska författare och därför bestämde man sig i år för att öppna upp mer för internationella författare.

På scen i år kan man möta stora namn som den vitryska Nobelpristagaren Svetlana Aleksijevitj, den amerikanska kultförfattaren Paul Auster och hans landskollega Siri Hustvedt, brittiska Zadie Smith och ungerska Péter Nádas, Här finns också Imbolo Mbue som är född i Kamerun, Álvaro Enrigue och Valeria Luiselli från Mexico och Yu Hua från Kina. Och så den amerikanska performanceartisten Laurie Anderson. För att bara nämna några.

Och när vi pratar nyheter i programmet betonar Christian Lund att det är just författarna som är nyheterna.

– Det vi har förändrat från förra året är att vi har en hel massa nya författare, säger han med ett stort skratt. Det säger en hel del om hur vi tänker. För oss är det en ny festival varje år. Det är inte bara en omtagning, och det finns alltid något nytt som är kopplat till någon av de medverkande.

Som exempel på en sådan nyhet nämner han sedan performancekonstnären Laurie Anderson som tar med sig en helt ny genre till Louisiana Literature.

– Vi har sådan tur att vi får visa några av hennes virtual reality-verk under festivalen, det är ett nytt konstmedium som vi aldrig visat på Louisiana Literature förut.

Vad innebär det?

– Verket heter Chalkroom och rent praktiskt går man in i vår biograf, sätter sig på en stol och får på sig ett par virtual reality-glasögon. Genom dem hamnar man i en ny värld. Det är nästan som att drömma, man ser bilder och känner sig viktlös. Världen man hamnar i är skapad av Laurie Anderson och så har man hennes stämma i öronen som guidar och säger vad man ska göra. Det är lite som att flyg och efteråt har man fjärilar i magen men samtidigt är det fint och tryggt för man är på en stol hela tiden. Hela upplevelsen är 15 minuter och vi kan bara kan ta in tre personer i taget så biljetter måste bokas i förväg.

Laurie Anderson är också själv på plats på Louisiana Literatur och framför en performance på scen på torsdagen och intervjuas på scen av Christian Lund på fredagen.

Viktigt för Louisiana Literature är också att det oftast är författare som intervjuar andra författare på scen.

– Varje år har vi idéer kring hur vi ska presentera författare och i år intervjuar till exempel Linn Ullmann Siri Hustvedt, den danska författaren Olga Ravn intervjuar Samanta Schweblin och journalisten och författaren Carsten Jensen Svetlana Aleksijevitj. Det här är för att vi vill att det här ska vara författarnas festival, att de själva ska sätta dagordningen.

Hur tänker ni när ni bokar författare?

– Vi har gjort det här i åtta år så några författare har vi haft på vår lista länge och så lyckas vi just i år. Paul Auster har vi till exempel velat ha hit länge och Svetlana Aleksijevitj är verkligen en dröm som går i uppfyllelse. Vi bjöd faktiskt in henne före Nobelpriset och innan hon var översatt till danska och det spelar nog in i att hon sa ja så här tätt på priset. Men självklart tänker vi en blandning och vi vill gärna ha en mix av kända och okända namn – man vet aldrig vilka som kan överraska på scen. Och vi är verkligen vanvettigt stolta över årets program som vi tycker är ett av de starkaste vi haft.

Finns det någon röd tråd i programmet?

– Jag skulle nog säga att det är att vi har väldigt många kvinnliga författare med starka åsikter kring till exempel feminism som Siri Hustvedt och Chris Kraus. Och definitivt Aleksijevitj som på ett mycket starkt sätt har skrivit fram kvinnors historia. Kvinnopower är årets röda tråd.

Självklart ser Christian Lund själv fram emot att hinna uppleva så mycket som möjligt – inte minst sin gamle hjälte Paul Auster och Svetlana Aleksijevitj som han är väldigt spänd på att höra. Det gäller också de mexikanska författarna Álvaro Enrigue och Valeria Luiselli och naturligtvis Laurie Anderson som han haft mycket kontakt med inför festivalen. Och så lyfter han gärna fram en annan performanceartist – Tomomi Adachi från Japan.

– Jag försöker verkligen hinna med så mycket som möjligt eftersom jag gjort ett program som är lite som jag drömmer om att det ska vara, säger han.