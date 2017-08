Slöseri att slänga skinnen

HJORTSKINN Hjortnäringen är stor i Sverige. Men när det är dags för slakt tar man enbart vara på köttet, inte på skinnen. Istället destrueras de. Ett stort slöseri på en fantastisk produkt menar Kurt Henriksson styrelsemedlem i Riksförbundet Svensk Hjort.

FAKTA Det finns 376 dov- och kronhjorthägn i Sverige.

Skinnen bränns upp eller grävs ner i stället för att tas tillvara.

Det går åt fem-tio kilo salt, till en kostnad av runt femtio kronor för att salta in ett skinn.

Ersättningen per skinn är tjugo kronor.

Vill man köpa tillbaka ett garvat skinn kostar det 850 kronor.

Billiga skinn från Asien konkurrerar ut de svenska.

I Asien garvas med så kallad kromgarvning. Då används tungmetaller som delvis blir kvar i skinnet.

Kurt Henriksson i Matteröd, utanför Hässleholm, har haft dovhjortar sedan 1993. Då på 90-talet samlade hjortägare gemensamt in skinn för att skicka till garverierna. Men innan skinnen kunde sändas iväg fick de saltas för att inte ruttna.

– Då stod garverierna för saltkostnaden och vi fick någon tia för jobbet.

Numera får hjortägarna själva stå för saltet och som ersättning för jobbet får de tjugo kronor. Eftersom saltet kostar runt femtio kronor per hjort går ekvationen inte ihop. Istället förstörs skinnen. Det menar Kurt Henriksson är ett stort slöseri på en bra produkt.

– Det är ett väldigt fint skinn som håller länge. Tidigare gjorde man till exempel plånböcker och kläder av dem.

Vill man istället skicka dovhjortsskinn för att ta dem tillbaka kostar det 850 kronor styck, vilket just nu är för dyrt för att bli lönsamt. Skinnpriserna styrs av världsmarknaden och så länge det finns billiga, kromgarvade skinn från Asien, kommer inte folk välja svenska, miljövänligt garvade skinn.



– Det finns ett stort intresse från Kina att ta hand om våra skinn. Men eftersom de garvar med farliga ämnen som varken är bra för arbetarna, naturen eller de som köper skinnen, känns det inte bra att skicka dit en så fin råvara.

Men framtiden då, är den nattsvart? Kurt Henriksson är försiktigt optimistisk.

– Det blir allt fler som efterfrågar naturmaterial och då tror jag att människor är beredda att betala vad det kostar.