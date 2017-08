Samtal om spelmissbruk

VINSLÖV Allt fler fastnar i spelmissbruk i takt med att utbudet ökar. Något som tas upp i Missionskyrkan på söndags kväll.

Pastor Åse Gardebrand Missionskyrkan, Vinslöv, tycker ämnet är så intressant och aktuellt att det får full uppmärksamhet på söndag kväll klockan 17.

Ämnet tas upp under rubriken ”Åses hörna”, en programpunkt där Åse Gardebrand samtalar med inbjudna gäster under enkla former.

På söndag kväll heter gästen Madeleine Tügel och kommer från Spelberoendes förening i Malmö, själv medberoende sedan flera år.

Kvällen startar redan 16.30 med mingel och fika medan själva programmet börjar klockan 17. Under kvällen medverkar Stefan Andersson med sång och musik. Kvällen avslutas med en stund av eftertanke.