Östlunds Guldpalmenvinnare i bio-rutan

Ruben Östlund och huvudrollsinnehavaren Claes Bang på pressdagen för The Square. Foto: TT

Ruben Östlund tillsammmans med den apa som spelar en fängslande roll i The Square. Foto: Tobias Henriksson

Den har fått Guldpalmen i Cannes, hyllats internationellt och utsetts till Sveriges Oscarsbidrag. Nu är det slutligen dags för de svenska biobesökarna att se Ruben Östlunds The Square.

- Det finns ingen motsättning mellan att ha ett viktigt ämne och göra en rolig film, det hoppas jag publiken inser här i Sverige. The Square är rolig!, säger regissören bestämt.

Ruben Östlund

Ruben Östlunds filmer: 2001 – Låt dom andra sköta kärleken (kortfilm 2001), Familj igen (kortfilm, 2002), Gitarrmongot (2004), Scen nr: 6882 ur mitt liv (kortfilm, 2005), Nattbad (kortfilm, 2006), De ofrivilliga (2008), Händelse vid bank (kortfilm, 2009), Play (2011), Turist (2014), The Square (2017)

Ruben Östlund om …

… varför Claes Bangt passade bäst för rollen som konsthallschefen Christian: ”Dels ville jag att det skulle vara en stilig man och dels tycker jag att Claes har en kvalitet som gör att man inte projicerar så mycket karaktärsegenskaper när man tittar på honom, han blir snarare en projektionsyta för oss som publik. Sedan är han en person som har väldigt nära till känslor och det använder han sig av i olika scener hela tiden.”

… om det var några scener i The Square som var extra knepiga att göra: ”Presskonferensen kämpade vi mycket med. Claes och jag var ovänner. Claes gick in känslomässigt som om han ville försvara sin karktär och jag försökte säga att du är en skådespelare, det är inte du som är där.det var den jobbigaste scenen och att jag agerade på ett dåligt sätt mot Claes inför de andra.”

… om den omtalade sexscenen mellan Claes Bang och Elisabeth Moss: ”Jag har bara utgått från hur det ser ut när man har sex. Det är inget romantiskt skimmer direkt – det känns fantastiskt men ser inte fantastiskt ut. den var inte jobbig alls att göra, bara kul.”

… varför han gjort om Stockholms slott till konstmuseum: ”När jag gjorde research för filmen tittade jag på olika museum men kunde inte bestämma mig även om det lutade åt ett sådant där modernt Guggenheimaktigt. Sedan gick jag förbi slottet en dag tänkte att det var en pampig byggnad. Jag påmindes om hur man i Frankrike efter revolutionen gjort om Versailles och Louvren till museer och tänkte att det kan bli en rolig grej att filmen utspelas i ett parallellt universum eller inom en snar framtid där monarkin är över. Det klingade bra med Rutan också eftersom alla har samma rättigheter och skyldigheter där och det klingar dåligt med monarki.”

Den 28:e maj blev Ruben Östlund historisk när han som första svenska regissör sedan 1951 vann Guldpalmen för bästa film på filmfestivalen i Cannes.

Helt överraskad var han inte. I hans vinnarfilm The Square finns en scen där en smokingklädd publik ska vara med om utdelningen av ett prestigefullt konstpris och först bjuds på en performance som spårar ur rejält. Den scenen gjordes med just Cannespubliken i åtanke.

– Det var otroligt komisk att de skulle sitta i smoking och titta på en annan smokingklädd publik i min film, säger Ruben Östlund märkbart nöjd. Det gäller också scenen när huvudpersonen rotar i sopor iklädd smoking. Jag njöt otroligt när jag tänkte på det, men sedan verkade inte Cannespubliken reflektera över det alls.

Huvudpersonen i The Square, Christian, är curator på det moderna konstmuseet X Royal som är inrymt i Stockholms slott i en nära framtid när monarkin är avskaffad. Christians liv hamnar i gungning när han rånas på väg till jobbet.

Samtidigt som han försöker ställa rånaren mot väggen ska han lansera sitt hjärtekonstprojekt, The Square, som handlar om tillit och att skapa en fredad zon för gemensamma rättigheter och skyldigheter. The Square är på många sätt en typisk Ruben Östlund-film med ett budskap, en vilja att påverka publik och samhälle och med ett pärlband av obekväma scener.

– I grunden är filmen ett medel för att kunna föra en diskussion om något man tycker är viktigt i vår tid. Det är det alla mina filmer gör, säger Ruben Östlund. Jag tror att ämnet som The Square tar upp är oerhört aktuellt. Vi befinner oss i ett konstigt läge i Skandinavien där synen på oss själva och synen på staten och synen på det gemensamma projektet som Sverige varit så berömt för utomlands är i gungning.

Syftar du på medmänsklighet och socialt ansvar?

– Javisst!

I ditt sommarprogram i söndags pratade du mycket om filmens möjlighet att påverka samhället. Vad kan The Square göra då?

– The Square handlar mycket om att vi ska reflektera över vår roll som medmänniskor och över vilka frågor vi ska flytta ner på en individnivå. Jag tycker till exempel att det är provocerande att vi tagit tiggeridebatten och flyttat ner den som ett skuldbeläggande på individen i stället för att säga att nu höjer vi skatten och de som är rikast betalar mest och så tar vi itu med problemet.

Christian i The Square hamnar i konflikten mellan sina åsikter och sina handlingar och Ruben Östlund identifierar sig med honom.

– Jag har tänkt på vilka situationer jag tycker är svåra att förhålla mig till som en människa som försöker var medveten och göra gott och samtidigt ska hantera praktiska situationer och har instinkter och drifter, förklarar han. Jag har försökt titta på Christian utifrån vad jag själv tycker är svårt. Det försöker jag alltid göra. Min regimetod handlar mer om situationer än karaktärer, om vilka situationer som tvingar in oss i olika beteenden.

Hur kommer det sig att du alltid hittar fram till de här obekväma scenerna?

– Kanske för att jag är väldigt känslig socialt och det här är ett sätt att behandla det. Man slipper vara med om det men man kan uppleva det sekundärt – som en skräckfilm

Att just The Square av alla hans filmer har blivit så hyllad tror Ruben Östlund beror på att de filmer han gör tillhör en ny filmtradition i Europa, en tradition som är på väg att bli etablerad.

– Jag identifiera mig mycket med filmare som Yorgos Lanthimos (Dogtooth, The Lobster med flera, reds. anm.) och Mare Aden (Min pappa Tony Erman, reds. anm.). Det finns flera som tagit sig an teman i film på ett sätt där man förhållit sig respektlöst mot filmtradition eller filmhistorien. Man har velat göra något nytt men ändå diskutera vårt samhälle och vår roll som människor. Det har kommit några sådana filmer så nu är man tvungen att ge det någon sorts bekräftelse.

Redan förra veckan visades The Square på några utvalda biografer i Sverige i samband med att Ruben Östlund åkte på turné med sin Guldpalm. Och Guldpalmen-turnén kommer att fortsätta.

– Det är som med Stanley Cup-bucklan, säger han. Nu ska filmarbetare som varit med och gjort filmen få ta med den till sina hembyar och visa den och ha filmvisning där. Vi gör det som ett sätt att boosta hela filmsverige.

Själv kommer han snart att vara upptagen av nästa filmprojekt som ska heta Triangle of sadness och beskrivs som en satir kring mode- och skönhetsvärlden.