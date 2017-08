Klarade drömgränsen och pallplats i Ironman

40-årige Bjärnumsbon Fredrik Ekström sprang i mål under nio timmar på Köpenhamns Ironman. Foto: Privat

För första gången tog sig Fredrik Ekström under nio timmar.

Det gav en andraplats i åldersklassen och en elfteplats totalt i Köpenhamns Ironman.

– En underbar känsla! Dessutom lite roligt att kunna säga att jag är i mitt livs form samma år som jag fyllt 40, säger Bjärnumsbon som kvitterade ut en biljett till Hawaii.

Resan mot pallen och en tid under nio timmar startade han vintern 2016 tillsammans med hustrun Mia.

– Då bestämde vi oss för att bara köra 70,3-lopp (halv Ironman) under 2016 för att bygga fart, berättar Fredrik Ekström.

På VM 70,3 i Australien placerade Fredrik och Mia sig runt 50:e plats.

– Sedan lyckades vi knipa varsin pallplats i Ironman Middle East Championship i Bahrain under hösten, Mia blev tvåa och jag kom trea.

I somras körde Bjärnumsparet en uppvärmningstävling i österrikiska Klagenfurt där Mia slutade fyra och Fredrik var sjua.

– Huvudmålet för min del var hela tiden att göra en sub 9-tid och ta en pallplats i Köpenhamn. På förhand hoppades jag på en tredjeplats men tvåa är ju ännu bättre, konstaterar han nöjt.

De yttre förutsättningarna i Köpenhamn var annars inte de bästa

– Det kom ett riktigt åskregn under de sista 25 kilometerna på cykeln så att det blev översvämningar. Det kostade ju en del tid.

Cykelbanan hade dubbelt så många höjdmeter jämfört med tävlingen i Kalmar och en betydligt knixigare sträckning.

– Men annars var den väldigt fin med Strandvägen upp mot Helsingör och sedan ut på landet.

Ekström låg inte helt i fas med sin ursprungliga plan när det var dags för den avslutande löpningen.

– Jag fick chansa lite och springa på. Även löpningen var tuffare än i Kalmar med fler höjdmeter och kullersten. Men det var trevligt med så mycket folk längs banan inne i en storstad.

När insåg du att det skulle gå vägen?

– När det var fem kilometer kvar förstod jag att jag kunde klara det, säger Fredrik som klev över mållinjen på tiden 8.57,24, som tvåa i åldersklassen 40–44 och elva totalt.

– Det var verkligen glädje. Lite uppförsbacke hela vägen – men det gick!

Mia, vars uppladdning bestått av sju veckors förkylning, fick fokusera på att genomföra loppet.

– Bara det en bedrift.

I oktober väntar Kailua-Kona på Hawaii för Fredrik.

– 2015 var målet att gå i mål och få med medaljen hem. Då tog vi det som en semester med barnen. Nu hoppas jag på en tid under tio timmar.

Han skaffade sig nyttiga erfarenheter förra gången.

– Det är alltid motvind, 35 grader varmt och hög luftfuktighet. Det var många saker man lärde sig, som till exempel att skorna aldrig torkar. Sedan är det sånt som har med energiplanen att göra, att hålla rätt nivå på mat, vatten och salt. Förra gången lyssnade jag för mycket på andra.

Sedan dess har träningen och passionen för triathlon även blivit en del av hans företag.

– Det har varit min dröm, att bli så bra att jag kan träna andra. Och i våras anordnade vi ett träningsläger på Mallorca som blev väldigt lyckat.

En som har fått träningstips av Fredrik Ekström är Värnamos Dan Johnsson – som kvalificerade sig för Hawaii i Kalmar.

– Han sa att han inte hade klarat det utan min hjälp, så det är jätteroligt.

I inofficiella VM på Hawaii blir de konkurrenter.

– Jag får väl behålla något litet ess i rockärmen som jag kan plocka fram, säger Ekström och skrattar.