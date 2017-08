Bandet som välkomnar möten

Det har gått ett antal år sedan Navid Modiri & Gudarna sist spelade. De har låtit livet komma emellan, skaffat familj och barn. Men nu är det dags igen. Den 2 september spelar bandet på Babel i Malmö, och samtalsaktivisten och sångaren Navid Modiri uppmanar publiken att ta med sig en främling till konserten.

2004 släppte Navid Modiri och Gudarna sitt första album och sist de var ute och spelade tillsammans var 2013. Sedan dess har bandet haft ett litet uppehåll.

– Det har tillkommit både barn och hundvalpar och folk har flyttat och fått nya jobb. Det har hänt en hel del i våra liv, berättar Navid Modiri.

Alla bandmedlemmar har under åren fortsatt att göra musik på eget håll, och det har aldrig varit tal om att de skulle lägga av.

– Det har mer varit så att vi ville ge plats för det som hände i livet och så tar vi upp den här tråden sen, säger han.

Varför börjar ni spela igen just nu?

– Vi har saknat att spela så otroligt mycket. Och vi har ju haft kontakt mellan varandra i bandet, och flera av oss har uttryckt att vi saknar att spela live och det vill vi komma tillbaka till. Men vi har inte haft någon stress över att vi måste göra det direkt, utan vi har låtit de stora livsförändringarna fått ta den tid de behöver, säger han.

Samtidigt har många fans uttryckt en önskan om att de ska komma tillbaka och spela live.



– För mig är det här bandet bland det roligaste jag vet och bland det bästa jag varit med om. Det är inget jag vill släppa taget om. Så det känns jättekul att få den nytändningen.

– Det är livespelningarna som är det stora för oss. Vi vill ju träffa folk på klubben, på konserten och spela musik, det är kärnan i det. Vi har alltid varit ett band som gjort musik genom våra fans. Mycket av det vi har skapat har vi gjort i relation till dem som lyssnar på oss.

Vad är det som är så viktigt med en nära relation till fansen?

– Jag vet inte. Det blev så. Vår första spelning var på Hultsfred på Udda Scenen, ja, du hör ju. Vi hade repat två gånger. Första kvällen kom 20 personer. Vi sjöng en låt och i andra refrängen sjöng hela publiken med. Det var så häftigt. Kvällen efter var det smockfullt. Sen gick jag runt på festivalen och folk kom fram och sjöng mina texter. Det satte en ton i mig, att det är det här som är grejen.

Har er musik förändrats något under åren?

– Ja. Jag tror att det kommer något när man blir äldre, en viss mognad, men också att du spelar annorlunda och att man kanske lyssnar annorlunda på varandra när man spelar. Vi har spelat så länge nu att jag upplever att det finns ett lugn, en trygghet. Det finns inget behov att bevisa något för någon, säger han och menar att bandet faktiskt ser på sig själva som ganska ocoola och tramsiga.

– Vi är ganska okonceptuella och inte så svåra som personer. Vi gillar att snacka med folk och är inte så svårtillgängliga.

Betyder det att ni är folkliga?

– Det vete tusan. Men vi gillar folk.

Av alla medlemmar i bandet är det bara Navid Modiri, uppväxt i Göteborg, som har sin bas i Malmö.

– Jag trivs helt fantastiskt. Jag har upplevt att det är lätt att bli lokalpatriotisk. Det finns en sorts punkig ”vi är grymma”-känsla här, säger han.

I höst ska bandet in i studion för att spela in det nya albumet som kommer att släppas under våren.

– Jag får inte säga så mycket om det, men det är flera jäkligt roliga samarbeten med olika artister på skivan. Så det kommer att komma en del namn man känner igen. Jag ser den här plattan mer som Navid Modiri & Gudarna and Friends.

Inför spelningen på Babel den 2 september vill Navid Modiri uppmana publiken att bjuda in människor de inte riktigt känner.

– Jag vill att man tar med sig en främling till spelningen, och det är mycket baserat på att jag upplever att vissa tendenser i vårt samhälle kretsar främlingskap och då inte bara kring rasism eller nyanlända, utan allmänt med främlingar vi inte känner. Så hela konceptet är att dansa och ha kul och göra det med människor som man inte känner. Ta med dig en farsa som egentligen inte gillar sån musik, en granne, eller en nyanländ. Vi kan bli den här neutrala tramsiga dansanta ytan för folk att mötas och umgås på.