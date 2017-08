Fokuserad Peder rider mot guld

Ridsport Peder Fredricson från Vitaby på Österlen har gått in en liknande bubbla som han befann sig i inför silversuccén i OS i fjor.

– Jag tror han tar guldet, säger vår förre EM-guldmedaljör, Rolf-Göran Bengtsson.

Peder ligger i pole position inför avgörandet i hopp-EM i Göteborg i morgon, och han kör sitt eget race.

Fredagsnatten blev lång när de svenska ryttarna firade lagsilvret. Men Peder Fredricson sparade sig.

Idag, lördag, kör han de förberedelser han planerat länge, de som brukar ingå i schemat för honom och hans häst All In inför ett stort mästerskap.

– En god frukost, lite motion och uppmjukning på förmiddagen, massage, både för hästen och mig, fokus och vila, berättar Peder.

Han är inte särskilt mångordig men även när han pratar är det märkbart att han inte är riktigt där. Han är i sin bubbla, koncentrerad, fokuserad, målmedveten.

Skulle han vilja finns det massor av expertishjälp att tillgå. Med all sin erfarenhet, inte minst av hur det är att vinna ett individuellt guld, kan Rolf-Göran Bengtsson bidra med mycket.

– Det gör jag gärna, men Peder har sitt eget system. Igår, efter baninspektionen inför lagtävlingen, gick vi igenom banans svårigheter tillsammans, men han hade sin plan, och den fungerade ju.

Peder ligger alltså i ledningen på noll fel inför de avgörande två rundiorna i morgon söndag.

Det är en annan position, och ett annat läge än det Rolf-Göran själv hade för sex år sedan i Madrid.

– Jag låg fyra och var tvungen att rida felfritt, samtidigt som jag måste hoppas att mina konkurrenter gjorde misstag, påminner han.

– Då gick det vägen, men det tror jag inte det skulle göra idag. Marginalerna är betydligt mindre.

Bakom Peder ligger schweizaren Martin Fuchs, irländarna Shane Sweetnam och Cian O’Connor och italienaren Alberto Zorzi. Marginalen är mindre än ett rivet hinder.

– Sweetnamns häst Chaqui Z har hoppat fantastiskt och O’Connors ridning otroligt bra. irländarna blir farliga och vi ska inte bortse från unge Fuchs, hans Clooney är en enorm hoppare, säger Rolf-Göran Bengtsson.

– Alla som jagar är så bra att det inte finns utrymme för något misstag.

Räknar man in OS i Rio och EM i Göteborg har Peder och All In har gjort nio felfria rundor. Det behövs två till i morgon om han ska ta guldet.