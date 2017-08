EM-guld till Fredricson

Peder Fredricson med medaljen runt halsen. Med hästen All In vann han EM-guld i Göteborg. Foto: PONTUS LUNDAHL/TT

RIDSPORT Sekundmissen i OS låg och gnagde hos Peder Fredricson. När det den här gången handlade om ett EM, på hemmaplan, då var han snabb nog.

– Helt underbart. Allt föll på plats, jublade Sveriges nya Europamästare, Peder Fredricson från Vitaby på Österlen.

Det blev en otroligt rafflande EM-final. Men medan konkurrenterna jagade intensivt höll Peder kvar den ledning han skaffat sig redan efter första omgången.

– Det är tack vare att jag specialtränat och filat bort tiondelar som jag kunde ta ledningen. Jag visste ju att det gällde att vara riktigt bra i den inledande tidshoppningen, sa Peder.

– Jag vill inte komma tvåa, som i OS, jag vill vinna.

I ytterligare fyra tuffa omgångar under en lång vecka gällde det att vara bra. Det fanns ingen marginal att riva något hinder. Det gjorde inte Peder och Allan, de var felfria hela vägen, bidrog starkt till lagets silver i torsdags. De nollade också i första finalrundan och kunde samtidigt se hur konkurrenterna rev bort sig.

– Fast egentliget brydde jag mig inte. Jag var helt fokuserad på vad jag och Allan skulle göra, sa Peder.

Men det kom en rivning, den första på tio mästerskapsrundor (OS inräknat). B-hindret i trekombinationen föll.

Men vid det laget spelade det ingen roll, värste konkurrenten Cian O’Connor från Irland hade rivit, Peder och Allan var Europamästare.

– Jag hann inte bli skärrad där ute utan tänkte bara att jag skulle hålla ihop det över de sista två sprången, sa Peder.

Med näven i luften, inför 15 123 personer på Ulleviläktarna, inklusive kungaparet, galopperade han i mål som Europamästare, som andre svensk efter Rolf-Göran Bengtsson 2011. Konkurrenterna var fulla av beundran.

– Min häst Don vinner de flesta Grand Prixer, Cian O’Connors häst Good Luck är fantastisk. Men All In är världens bästa häst, sa Harrie Smolders från Nederländerna, som själv tog sig från nionde till silverplats under finaldagen.

Peder hade svårt att ta till sig alla hyllningar efter segern.

– Jag är helt tom. Och trött, sa han.

Hela veckan, och även veckorna inne, har han befunnits sig i sin bubbla. Varit noga med att göra allt rätt med sig själv och sin häst. I Göteborg har han lyssnat på ”lycka till”-ropen men inte låtit sig beröras.

– Ända sedan jag lastade ur All In vid ankomsten hit har jag känt den press jag hade på mig, alla förväntningar som ställdes på mig, men jag har kunnat hålla dem utanför.

– Jag är så otroligt glad att jag vann, jag hade i-n-t-e varit nöjd med en femteplats. Man får inte så många sådana här chanser i livet, att vinna på hemmaplan, på en sådan här häst. Men allt föll på plats, sa Peder

– Nu ska jag försöka njuta av det.

