Militärhistoria på fältet

Medaljer och hjälmar var något av det som såldes under Möllerödsdagarna.

Det gällde att ha hörselskydd på sig för de yngre åskådarna under stridsuppvisningen.

Hässleholm I snart 15 år har det anordnats stridsuppvisningar och utställningar på Möllerödsfältet. I helgen var det åter dags att släppa kriget loss.

Arrangören GMHV, Garnisonsmuséet Hässleholm vänner, vill med dagarna både ge publiken en bit militärhistoria, genom att under de två dagarna spela upp en mindre stridsuppvisning.

– Det handlar om striden mellan amerikaner och tyskar, någonstans i Västeuropa på hösten 1944, förklarar Peter Alf som är berättarröst under uppvisningarna.

Publiken får se soldater från båda sidor, grupperade på fältet, som bekämpar varandra i strider. Det smäller och ryker från stridsplatsen, och med hjälp av bakgrundsljud förstärks scenen med artillerisalvor.

Men stridsuppvisningarna de båda dagarna var inte det enda som publiken kunde ta del av (omkring 800 personer kom bara under lördagen).

På plats på fältet fanns äldre militärfordon att beskåda. Kanske krypa ner i en stridsvagn eller provsitta en amerikansk jeep.

På plats fanns också flera utställningstält där intresserade kunde köpa militärhistoriska föremål, böcker, platsbyggsatser av krigsfordon och mycket annat.



Båda dagarna hölls också särskilda fotoparader med militärfordonen på plats och det visades också upp olika uniformer.

Möllerödsdagarna räknas som den största arrangemanget i Sverige för att levandegöra museiföremål och militärhistoria.

Hans Bryngelson