En tuff resa till toppen för ”Allan”

All In och Peder Fredricson tog EM-guld i Göteborg. FOTO: TT

RIDSPORT Historien kring den nyblivne Europamästaren Peder Fredricsons häst All In är smått fantastiskt. Det är en historien om en egentligen liten, oansenlig häst och hans förvandling till mästare.

Det var tidigt en morgon i Belgien. Peder skulle egentligen med flyget hem men valde ändå att stanna till och titta på ytterligare en häst under sin vistelse.

Det han såg där i stallet fick honom knappast att tända till. Där stod en brun, lite tanig häst som verkligen inte skiljde sig från mängden. Det var när Peder kommit upp i sadeln och hoppat första språnget, som han insåg att den här lilla hästen var något extra. Det var fyra år sedan. Med noggrannhet och långsiktighet har Peder utvecklat den lille valacken.

Det blev OS-silver i fjor, nu är han Europamästare.

Men vägen dit har inte varit spikrak. Problem med musklerna har tvingat Peder att utforma ett helt speciellt träningsprogram för ”Allan”. I vintras genomgick All In en bukoperation (på Jägersrokliniken) för att en gång för alla bli kvitt de ständiga kolikerna. Det innebar att mycket av försäsongens grundträning gick förlorad och Allan inte kunde komma igång ordentligt förrän i mars. Men Peder har hållit sig till sin plan, fullföljt de tävlingar han planerat för sin häst.



– Jag har planerat bakåt från EM. Men jag var ändå inte säker att Allan skulle ha flås nog att orka hela vägen. Med det gick ju, sa Peder.

Som om inte bara hästens problem var nog, så var vägen till EM-guldet inte spikrak för honom själv heller. Peder har problem med sin rygg och måste träna varje dag. I våras fick han en reaktion på all press i samband med och efter OS. Han blev ordentligt sjuk och kunde inte rida på sex veckor.

Men både häst och ryttare nådde formtoppen. Idag är ”ponnyn” All In och Peder Fredricson Europamästare.