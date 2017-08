Förtrollande och fängslande fantasi

Ung kultur

Vad är verklighet och vad är illusion? Hålet i väggen som ursprungligen kom till när Ky skulle slå i en spik för att hänga upp en tavla men som med hjälp av sticksåg och lite annat slutade med att vara så stort att Ky kunde klättra genom, det tycks ju i alla fall vara verkligt.

Alla andra väggar i lägenheten är av betong men väggen i Kys rum är en gipsvägg. Bakom den finns ett mellanrum som man kan tränga sig genom. När Ky väl tagit mod till sig visar det sig att man kan ta sig fram genom huset, det finns till och med bråte som bildar trappor när man behöver ta sig uppåt eller neråt.

Där mellan väggarna finns en pojke, Jaquin. Tillsammans fortsätter de utforska staden mellan väggar och under mark. De stöter på Bossi och de andra borttappade barnen som likt Peter Pans gäng lämnat sina hem. Bossi uppmärksammar dem på att hela Stockholm är isolerat från omvärlden och styrs av märkliga grå varelser. De grå rövar bort unga människor, Bossi räddar dem.

Eller är det Bossi som är det stora risken och bluffen? Vilka är de robotlika grå varelserna? Har de manipulerat barns hjärnor? Är de utsatta för ett gigantiskt experiment? Vad är verklighet, vad är illusion? Vem kan man lita på? De förlorade – den sista illusionen av Henrik Fexeus, Rabén & Sjögren, är den första delen i en serie. Förtrollande, förvirrande och fängslande för unga vuxna.

Malik i Mårten Melins I natt jag drömde (Rabén & Sjögren) transporterar sig också mellan världar, mellan verklighet och dröm, in i andras drömmar. När han är på sommarkollo upptäcker han att en mystisk ljusstrimma syns ovanför sovande kompisar. Ljusstrimmans kanter går att dra isär så att det blir en öppning i till drömmen. Malik kan klättra in i drömmen.

Det finns en tjej, Sira, på kollot. För att imponera på henne låter han henne följa med in i Elias dröm. När de kommit hem från kollot ber Sira att Malik ska öppna in till hennes lillasysters drömmar. Han kan inte motstå frestelsen att göra henne till viljes, de hamnar i en värld av my little ponies och allt är sockersött. Men när lillasyster vaknar hinner inte Sira följa med ut och katastrofen tar sin början.

I natt jag drömde är som en mix av Michael Ende och Inception, fantasi och spänning för bokslukare.

I Väntar tills natten kommer av Christoffer Holst (Rabén & Sjögren) får vi lära känna Sam och Lukas. Deras bakgrunder är så olika som de kan vara. Sam har gått ut gymnasiet med toppbetyg och söker in på högre utbildningar och hans föräldrar verka ha obegränsade resurser medan Lukas blev föräldralös i tidiga tonåren sedan föräldrarna som båda varit alkoholiserade, kört ihjäl sig. Han hoppade av gymnasiet efter mindre än en termin och jobbar nu som lokalvårdare. De är ett par sedan ett år tillbaka och nu ska de tillbringa en sommar tillsammans i en liten stuga vid Vänern.

Det finns en historia gömd men inte helt glömd i den lilla stugan, foton, en anteckningsbok, fiskeredskap. Två unga män och en flicka som kommer emellan dem. Flickan har hunnit bli åttio och stugan är hemsökt. Lukas som inte ens varit utanför storstan blir både skräckslagen och nyfiken och gräver i historien. Drömsommar blir mardrömssommar.