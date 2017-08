Syrgas onödigt vid behandling av infarkt

Skåne Syrgasbehandling saknar effekt vid hjärtinfarkt. Det visar en svensk studie med hjälp av Hjärt-Lungfonden, som genomförts på bland annat fyra sjukhus i Skåne.

Studien har genomförts på 35 svenska sjukhus, bland annat på Centralsjukhuset i Kristianstad, lasarettet i Trelleborg och Skånes universitetssjukhus i Lund/Malmö. 6 629 personer med misstänkt hjärtinfart har slumpvis behandlats med, eller utan syrgas. Resultatet visar att syrgasbehandling inte är skadligt, men det ökar heller inte möjligheten till överlevnad, eller påverkar risken för nya infarkter.

– Vår studie fyller en central kunskapslucka kring behandlingen av hjärtinfarkt. För första gången kan vi konstatera att syrgasbehandling verkar sakna effekt, vilket betyder att sjukvårdspersonal slipper slösa tid och pengar på en onödig behandlingsmetod och helt kan fokusera på patienten, säger Robin Hofmann, biträdande överläkare och ansvarig forskare vid Karolinska institutet.

Studien, som presenterades i The New England Journal of Medicin på måndagen är huvudnyhet på kongressen European Society of Cardiology, som nu pågår i Barcelona. Undersökningen har kunnat genomföras tack vare det svenska kvalitetsregistret Swedeheart.

registret samlar data om ett stort antal patienter och möjliggör uppföljning av forskningsresultat på ett effektivt sätt.

– Alla vi som stödjer hjärtforskningen kan vara stolta över ett fantastiskt framsteg. Tack vare den här nya kunskapen kan man ta bort ett verkningslöst moment och fokusera på behandling som ger effekt, säger Kristina Sparreljung, generalsekreterare för Hjärt- Lungfonden i ett pressuttalande.

Den svenska kvalitetsregistren ger unika möjligheter för forskningen.

– Faktum är att det hade varit omöjligt att genomföra studien på det här sättet någon annanstans i världen, kommenterar Robin Hofmann.