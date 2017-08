Cleese till Danmark

John Cleese föreställningen Last Chance To See Me Before I Die kommer till Danmark i höst.

I fjol besökte humorlegendaren John Cleese Slagthuset i Malmö med sin föreställning Last Chance To See Me Before I Die, vilket skulle bli hans sista humorföreställning.

De som missade någon av de tre föreställningarna behöver dock inte misströsta – den i allra högsta grad levande Monty Pythonstjärnan meddelade nämligen på tisdagen att han under 2018 kommer till Danmark för tre ytterligare föreställningar av showen.

Den 21 maj intar han Koncerthuset i Köpenhamn medan han besöker Ålborg den 23 maj respektive Randers den 24 maj.

Biljetter till föreställningarna börjar att säljas i morgon, onsdag 30 augusti.