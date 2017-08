Tuffa banor på ultra-DM vid Lönsboda

En bit över 600 aktiva kom till start när OK Gynge arrangerade ultra-DM och nationell orientering sydväst om Lönsboda under söndagen.

– Tuffa och krävande banor, förklarade tävlingsledaren Per-Arne Evaldsson men kunde inte heller låta bli att dra lite på mun.

– Vi hade några som före tävlingen undrade varför vissa banor inte var lika långa som dessa brukar vara i ultralopp – men efteråt var det ingen som frågade.

På reviderade kartor, genom Mikael och Linnea Gustafsson, genomfördes 63 klasser, och när det gällde ultralånga delen var det Skånes DM som gällde.

– Tyvärr är det ju ganska tunt i elitklasserna men betydligt mera välfyllt i övriga klasser, förklarade Per-Arne Evaldsson.

I H21 var det bara ett dussin löpare som gav sig ut på den 16350 meter långa banan och i motsvarande damklass bara sju!

Nu blev det två klara segrare i dessa elitklasser eftersom Fredrik Nilsson Pan-Kristianstad gick i mål på 129.13 vilket var 17 minuter före tvåan Patrik Lindeberg, Skåneslätten.

Mats Killnander, Hästveda slutade fyra i klassen med mindre än fem minuter upp till bronspengen.



Även på tjejsidan blev det Pan-seger genom Jannie Hagård som var nästan nio minuter före Lisa Jonsson-Nordin, Skåneslätten som vann en tuff uppgörelse med Pia Olsson, Pan om silvret. Hagårds vinnartid över de 12560 metrarna blev 119.33.

Nämnas kan också att FK Göingarnas Jesper Håkansson vann H40-klassen före Henrik Modig, Pan.

Arrangerande OK Gynge var i övrigt mycket nöjda med tävlingen vilken hade idrottsplatsen i Lönsboda som sin samlingsplats.

– Vi har ju ett utmärkt samarbete med Lönsboda Goif, bland annat när det gäller att få låna omklädningsrum och annat, och detta gör att vi gärna håller till där vid våra tävlingar, berättade Evaldsson.

– Sedan ligger ju terrängen i direkt anslutning och den är så skiftande att om man använder den från olika riktningar blir det nästan en ny tävlingsplats varje gång.

Per-Arne Evaldsson hyllade också markägaren Sveaskog för samarbetet vid tävlingarna.

– Det fungerar utmärkt och det är förstås en fördel att bara ha en markägare att samarbeta med, ansåg Evaldsson om klubbens årliga stora tävling.

OK Gynge, firar 40 år i år, och Evaldsson & co ser ljust på framtiden.

– Visst tappar vi en del äldre medlemmar men samtidigt har vi en väl fungerande barn- och ungdomsavdelning, med Carina Gustafsson i spetsen, som ser till att vi får nya medlemmar och familjer i klubben, berättade Evaldsson.

– Vi har ju även tagit över motionsloppet Miniton som springs under våren och det kommer klubben också att satsa vidare på.

Och skidor på vintern?

– Jo, det är klart om det bara blir snö så brukar vi försöka arrangera något skidlopp också, berättade Evaldsson.