Dags att locka nya utställare till parken

Det behövs nya krafter i föreningen. - Många av oss är 70 plus, berättar Östen Krantz i styrelsen.

BJÄRNUM På lördag är det Teknikens dag i Bjärnums hembygdspark. I år hoppas arrangörerna även locka helt nya utställare.

– Vi ringer inte runt i år och bjuder in, vill man komma och ställa ut något tekniskt är det bara att ringa hit eller skicka ett SMS. Man kan så klart komma hit ändå, men är det fullt så är det, säger Östern Krantz som är med och arrangerar.

Östen hoppas att det förutom bilar, motorcyklar, mopeder med mera kan komma folk med modellbyggen och liknande.

– Jag vet att det finns häftiga modellbyggen i bygden, säger Östen.

En tanke med att få med annan typ av teknik är också att få in nytt folk i Bjärnums fornminnesförening.

– Vi behöver få in unga krafter i föreningen, många av oss är 70 plus, konstaterar Östen Krantz.

Förutom tillresta utställare så plockar entusiasterna i fornminnesförening fram lite av varje ur ladorna.

– De försöker starta allt som spottar, fräser och luktar diesel, konstaterar Lotta Svensson som jobbar på museet.

Någon publikfavorit?

– Sågverket är det många som vill se. Särskilt roligt tycker folk det är om inte motorn startar, den kan vara tjurig i bland, berättar Östen om motorn som driver sågen och som startas med hjälp av en brännare och tryckluft.

Föreningens magnifika koloss till lokomobil dras också fram ur gömmorna för tjusa med sin ångvissla, med mera.

Arrangemanget startar för publiken på lördag klockan 11.00 och pågår fram till 17.00.